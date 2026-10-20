Новый BYD Tang EV разогнали до 250 км/ч: два электромотора выдают 691 л. с

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| Новость | Авто и транспорт

Новый электрический кроссовер BYD Tang с двумя двигателями развивает суммарную пиковую мощность 515 кВт (691 л. с.) и способен разгоняться до 250 км/ч. Характеристики полноприводной версии третьего поколения модели появились в предварительном каталоге китайского Министерства промышленности и информатизации (MIIT). Выход автомобиля на рынок Китая ожидается в четвёртом квартале 2026 года.

Автор: MIIT Источник: carnewschina.com

Передний электродвигатель развивает до 215 кВт, задний — до 300 кВт. Первый использует асинхронную конструкцию, второй — синхронную с постоянными магнитами. Для сравнения, у полноприводного Tang EV предыдущего поколения максимальная скорость была на 70 км/ч ниже. Новинка рассчитана на пять человек.

Длина кроссовера составляет 5045 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1740 мм. Колёсная база достигает 2950 мм, а снаряжённая масса — 2520 кг. По сравнению с предшественником автомобиль стал длиннее на 145 мм, а расстояние между осями увеличилось на 130 мм.

В документах указана литий-железо-фосфатная батарея, однако её ёмкость, запас хода и характеристики зарядки именно полноприводной версии пока не раскрыты. Для третьего поколения Tang EV также заявлены варианты с батареями ёмкостью 88,682 и 105,792 кВт·ч, но однозначно связать их с версией мощностью 691 л. с. по опубликованным данным нельзя.

Источник: carnewschina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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