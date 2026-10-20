Учёные обнаружили связь между весом ребёнка при рождении и оценками в школе

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Вес ребёнка при рождении может быть связан с его успеваемостью по математике и чтению даже спустя 15 лет. К такому выводу пришли учёные, изучившие данные более 92 тысяч детей из Норвегии. Результаты исследования опубликованы в научном журнале American Journal of Obstetrics and Gynecology (AJOG).

Исследователи выяснили, что дети с недостаточной массой тела при рождении в среднем показывали более низкие результаты школьных тестов. Наиболее заметная разница наблюдалась по математике: в младших классах она составляла около 2,3 балла по сравнению со сверстниками, родившимися с нормальным весом.

К 14-15 годам различие сокращалось незначительно и оставалось на уровне примерно двух баллов. Аналогичная, хотя и менее выраженная, связь обнаружилась при проверке навыков чтения. При этом результаты тестирования по английскому языку существенно не различались.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

В исследование включили детей, появившихся на свет между 37-й и 41-й неделями беременности. К группе с низкой массой тела относили новорожденных, чей вес входил в нижние 10% показателей для соответствующего пола и срока беременности.

Учёные предполагают, что выявленная закономерность может объясняться особенностями внутриутробного развития. В частности, недостаточный рост плода иногда связан с нарушениями работы плаценты, через которую ребенок получает кислород и питательные вещества.

Однако исследование не установило причинно-следственную связь между весом новорожденного и интеллектуальным развитием. Полученные результаты отражают средние показатели большой группы детей и не позволяют прогнозировать школьную успеваемость конкретного ребенка.

Источник: gazeta

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