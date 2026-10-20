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Американская Revel Bikes представила Ranger Ti — свой первый серийный двухподвесный горный велосипед с титановой рамой. Модель сочетает передний треугольник из титана с задним треугольником из карбона. Первую партию ограничили всего 10 пронумерованными рамами.

Титановые детали рулевого стакана, кареточного узла и шарнирных соединений изготовили методом 3D-печати, после чего соединили с трубами сваркой. Карбоновая задняя часть сохранила конструкцию Ranger V3. Подвеска Canfield Balance Formula (CBF) обеспечивает ход 130 мм спереди и 120 мм сзади. По замыслу производителя, титан должен лучше гасить вибрации, а карбон — сохранять боковую жёсткость конструкции.

За сочетание материалов пришлось заплатить дополнительной массой. Рама размера Large весит 3,64 кг, а масса полностью собранного велосипеда в одной из конфигураций достигает примерно 13,4 кг. Для сравнения, Ranger Ti не ставит целью облегчить карбоновую модель: компания делает ставку на особенности езды и сочетание титана с карбоном.

Стоимость комплекта рамы начинается с 5969 долларов, а готовых велосипедов — с 7969 долларов. Самая дорогая комплектация с трансмиссией SRAM XX Transmission Flight Attendant оценена в 14 169 долларов. Первые десять рам уже распроданы; Revel открыла бронирование следующих поставок, запланированных на февраль-март 2027 года.

Источник: bikerumor