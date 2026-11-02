«Москвич» раскрыл планы на 2027 год: М70 получит гибрид и полный привод

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Московский автозавод «Москвич» раскрыл планы на 2027 год. Компания сосредоточится на расширении М-серии и повышении локализации производства, сообщает пресс-служба бренда.

Ключевым проектом станет кроссовер «Москвич М70». В 2027 году модель получит гибридную модификацию и полноприводную версию. Ожидается, что именно М70 станет первым гибридом марки, вставшим на конвейер. Генеральный директор предприятия Елена Фролова ранее отмечала, что компания рассматривает возможность ускорения этого проекта.

Параллельно завод продолжит развивать доступную линейку. Главной моделью здесь остаётся кроссовер «Москвич 3». По данным производителя, в следующем году для авто анонсирована программа модернизации с упором на совершенствование машины и рост уровня локализации. В перспективе предусмотрены обновления внешности и интерьера.

Также в планах значится гибридная версия флагманского кроссовера «Москвич М90». Её крупноузловую сборку планируют запустить в 2027 году.

Источник: Первый технический