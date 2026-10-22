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Минпромторг РФ выделил средства на проведение научно-исследовательских работ, цель которых — установка на уже летающие SSJ-100 российских авиадвигателей ПД-8 взамен импортных SaM146. Информация исходила от руководителя ведомства А. Алиханова. Речь идёт о ремоторизации примерно 130 бортов.

Заключение контракта и начало финансирования опытно-конструкторских работ запланированы до конца 2026 года. Сами работы, включая лётные испытания, должны быть выполнены до декабря 2028 года. Исполнителем выступит ПАО «Яковлев».

Ключевая особенность проекта — установка нового двигателя по принципу «контакт-к-контакту». ПД-8 изначально разрабатывался под габариты SaM146, поэтому замена должна пройти с минимальными конструктивными изменениями планера. Однако, даже при близких размерах затрагиваются топливная, электрическая и гидравлическая системы, а также система управления.

Финансовая сторона вопроса остаётся сложной. Предварительная оценка стоимости ремоторизации одного борта составляла около 2,3 млрд рублей. При этом часть расходов, как ожидается, возьмёт на себя бюджет, а оставшуюся сумму могут разделить лизинговые компании и авиакомпании. «Аэрофлот» ранее предупреждал: без господдержки парк SSJ-100 начнёт постепенно выбывать из эксплуатации.

Источник: rzd-partner