Maserati может выпустить электромобиль с Huawei и JAC в 2027 году

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Maserati, Huawei и JAC, по данным китайского издания Yicai, завершили дизайн экстерьера будущего электромобиля. Проект находится на ранней стадии, а его ориентировочный запуск в серийное производство намечен на четвертый квартал 2027 года.

Участие Huawei и JAC в проекте пока не оформлено юридически. В сентябре JAC подтвердила, что ведет переговоры с Huawei и Stellantis, но заявила, что обязательное соглашение не подписано, а структура и объем партнерства остаются неопределенными.

По сообщениям источников, Huawei может предоставить технологии электромобиля, включая салон на базе HarmonyOS и систему интеллектуального вождения Qiankun. JAC будет заниматься разработкой и производством на предприятии в Хэфэе, а Maserati — дизайном и международными продажами.

В Китае автомобили могут выйти под брендом Maextro, который Huawei и JAC развивают в рамках альянса HIMA. На внешних рынках их предполагается продавать с эмблемами Maserati, однако это также остается частью неподтвержденного плана.

Ранее сообщалось, что Maserati рассматривает два электромобиля: большой электрический GT и среднеразмерный или крупный электрический SUV. По данным CarNewsChina, первым на рынок может выйти GT, но в новой публикации не уточняется, дизайн какого автомобиля завершен.

Для зарубежных рынков рассматривается вариант, при котором кузова будут производить в Китае, а финальную сборку, установку интерьера и настройку шасси выполнять в Италии. В качестве возможных площадок упоминаются заводы Maserati в Модене и Кассино.

Maextro уже продает в Китае седан S800 и два минивэна — V680 и V800. S800 вышел в мае 2025 года и предлагается с полностью электрической силовой установкой или с увеличенным запасом хода.

Проект может стать частью более широкой стратегии Stellantis для Maserati. Генеральный директор Stellantis Антонио Филоза ранее говорил о возможной роли промышленных партнерств в будущем бренда, а новая долгосрочная стратегия Maserati ожидается в декабре 2026 года.

Сотрудничество происходит на фоне сложного положения Maserati: в 2025 году компания поставила менее 8000 автомобилей, тогда как в 2017 году ее продажи достигали около 49 000 единиц. Скорректированный операционный убыток за 2025 год составил 198 млн евро.

Источник: CarNewsChina