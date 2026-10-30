Китайский гиперкар Yangwang U9 Xtreme готовится покорить отметку 500 км/ч

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Китайский электрический гиперкар Yangwang U9 Xtreme готовят к новой попытке преодолеть отметку 500 км/ч. Для заезда в Дубае компании BYD понадобится прямой участок дороги длиной около 15 км. О планах рассказала исполнительный вице-президент BYD Стелла Ли в интервью Business SNA.

Автор: BYD/Yangwang Источник: carnewschina.com

Предыдущий рекорд автомобиль установил 14 сентября 2025 года на испытательном полигоне ATP в Германии. За рулём машины находился немецкий гонщик Марк Бассенг, которому удалось разогнать гиперкар до 496,22 км/ч. До психологической отметки 500 км/ч не хватило всего 3,78 км/ч. На такой скорости автомобиль преодолевает около 138 метров за секунду, поэтому длина разгоночного участка и дистанция для торможения имеют критическое значение.

Yangwang U9 Xtreme оснащён четырьмя электромоторами суммарной мощностью 2220 кВт (около 2977 л. с.). Они способны развивать до 30 000 об/мин. Электрическая архитектура рассчитана на напряжение 1200 В, а за сцепление с покрытием отвечают специальные полуслики. Подвеска DiSus-X получила настройки для работы при экстремальных нагрузках.

По словам Стеллы Ли, BYD планирует провести новую попытку в ноябре 2026 года и рассчитывает подобрать подходящий участок совместно с местной полицией. Однако компания пока не назвала конкретную дорогу, не подтвердила получение необходимых разрешений и не объявила точную дату заезда. Поэтому преодоление 500 км/ч пока остаётся целью, а не состоявшимся рекордом.

Источник: carnewschina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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