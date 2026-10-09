Jetour уходит в премиум: Chery перестраивает бренд после продаж 1,7 млн автомобилей
Chery переводит Jetour в более дорогой сегмент внедорожников, меняя позиционирование марки с массового на премиальное. Компания намерена развивать её как международный бренд внедорожной техники высокого класса в рамках стратегии Globalization 3.0. При этом сама Chery сосредоточится на более тесной интеграции своего основного бренда в глобальную систему продаж и продвижения.
За время работы на китайском рынке Jetour накопила более 1,7 млн автомобилей совокупных поставок. По данным China EV DataTracker, к концу августа 2026 года показатель достиг 1 704 415 машин. Марка также укрепила позиции на зарубежных рынках, в том числе на Ближнем Востоке.
Переход к премиальному сегменту уже отражается в модельной линейке Jetour. Компания развивает внедорожное направление G Series, в которое входит флагманский гибридный внедорожник G700. На международном рынке марка постепенно отходит от образа производителя доступных семейных кроссоверов в пользу более дорогих машин с расширенными внедорожными возможностями.
Перестройка должна помочь Chery укрепить позиции за пределами Китая и разделить роли между брендами группы. Однако компания пока не раскрыла конкретные финансовые цели новой стратегии и сроки полного перехода Jetour в премиальный сегмент.
Источник: carnewschina
0 комментариев
Добавить комментарий