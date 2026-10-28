Иран готов купить 500 мотоциклов «Минск» российской сборки

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Иран выразил готовность купить полтысячи байков «Минск», собранных на Вяземском машиностроительном предприятии. Информацией поделился губернатор региона В. Анохин. С инициативой об эксклюзивной реализации техники в исламскую республику выступил сам завод.

Сборка техники белорусской марки на Вяземском предприятии началась после соглашения с «Мотовелозаводом», заключённого в сентябре 2025 года. В октябре завод получил одобрение типа транспортного средства на модели Hunter 150 и Ranger 200, а к январю 2026 года собрал первую партию. Проект уже вышел на стадию реальных продаж. Из 30 собранных мотоциклов Ranger 200 покупатели приобрели 25 единиц, для них оформлены электронные паспорта.

Обе модели оснащаются одноцилиндровыми двигателями с воздушным охлаждением и пятиступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива составляет около 2,2 л на 100 км, масса — примерно 130 килограммов, объём топливного бака — 16,5 литра. Ranger 200 получил мотор объёмом 200 куб. см, развивающий 14,3 л. с., Hunter 150 — двигатель на 150 кубических сантиметров мощностью 12,6 лошадиной силы.

Источник: Первый технический