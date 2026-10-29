Раньше работали двое суток, теперь разряжаются менее чем за 12 часов: владельцы разных Google Pixel Watch жалуются на резкое падение автономности

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Владельцы умных часов Google Pixel Watch сообщают о резком сокращении времени автономной работы. В некоторых случаях устройства, которые раньше обходились без подзарядки до двух суток, теперь разряжаются менее чем за половину дня.

Автор: Triyansh Gill Источник: unsplash.com

Жалобы появляются на Reddit и затрагивают разные поколения часов, в том числе Pixel Watch 2 и более новые модели. Один из пользователей рассказал, что прежде его устройство работало около 48 часов, но теперь аккумулятора хватает максимум на 12 часов. Другие владельцы также заметили существенное ухудшение автономности: если раньше к вечеру оставался запас заряда, то теперь часы приходится подключать к зарядке значительно раньше.

Судя по сообщениям, неполадка возникла не у всех одновременно. Некоторые пользователи столкнулись с ней еще в августе, тогда как другие заметили изменения лишь в последние дни. Это затрудняет поиск общей причины.

Владельцы предполагают, что проблема может быть связана со сбоем программного обеспечения или работой фоновых процессов. При этом у старых устройств нельзя исключать естественный износ аккумулятора. Однако жалобы на быстрое падение заряда поступают и от пользователей более новых моделей, поэтому объяснить все случаи только возрастом часов не получится.

Компания пока не подтвердила наличие общей неисправности и не объявила о выпуске исправления. Представители компании в сообществе Pixel Watch рекомендуют обращаться в службу поддержки.

Пользователи уже опробовали несколько способов решения проблемы. В первую очередь советуют перезагрузить часы и установить доступные обновления системы и приложений. Если это не помогает, некоторые владельцы прибегают к сбросу настроек до заводских. По их словам, после повторной настройки автономность в отдельных случаях возвращалась к нормальным значениям. Перед сбросом стоит сохранить важные данные, поскольку процедура может привести к их потере.

Ранее владельцы Pixel Watch также сообщали о других сбоях, включая отсутствие сведений о сне, неправильный подсчет шагов во время тренировок и ошибки при синхронизации данных с сервисом Strava. Пока официального решения проблемы с аккумулятором нет, пользователям остается проверять обновления и при необходимости обращаться в поддержку.

Источник: Phonearena

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