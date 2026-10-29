4 электровелосипеда с титановыми рамами для разных дорог: Litespeed представила новую линейку для шоссе и гравия

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Американская компания Litespeed выпустила четыре электровелосипеда с титановыми рамами. Две модели предназначены для асфальтовых дорог, еще две рассчитаны на гравий и пересеченную местность. Все новинки получили электропривод Mahle X20, который помогает велосипедисту при подъемах и длительных поездках.

Электросистема включает аккумулятор на 350 Вт·ч и три режима работы: Eco, Sport и Boost. Максимальная дополнительная мощность составляет 275 Вт. При этом мотор не заменяет педалирование, а лишь облегчает нагрузку на велосипедиста.

В гравийную серию вошли Overdrive и Distortion. Первая модель ориентирована на скоростную езду и соревнования, а вторая подходит для продолжительных поездок по дорогам с разным покрытием. Велосипеды отличаются конструкцией рам и допустимой шириной покрышек. Стоимость Overdrive начинается от 12 495 долларов, а Distortion обойдется минимум в 9995 долларов.

Для шоссейных поездок подготовлены Sustain и Harmonizer. Первый получил более спортивную конструкцию и компоненты Shimano Ultegra Di2. Второй рассчитан на комфортные поездки на большие расстояния и допускает установку покрышек шириной до 35 мм. Его базовая комплектация включает трансмиссию Shimano 105 Di2. Цены на шоссейные модели начинаются от 12 495 долларов за Sustain и от 9995 долларов за Harmonizer.

Для всех четырех велосипедов предусмотрен выбор комплектации и колес. При сборке используются колесные наборы HED с карбоновыми либо алюминиевыми ободами. Таким образом, покупатели могут подобрать вариант под собственные предпочтения и условия поездок.

Источник: CyclingElectric