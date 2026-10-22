Hutchinson выпустила компактный электрический велонасос Flash'Air

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Французский производитель шин Hutchinson представил портативный электрический мини-насос Flash'Air, созданный для удобной перевозки в велосипедном кармане.

Автор: Hutchinson Источник: cycling.hutchinson.com

Устройство весит 130 граммов при габаритах 71x45x32 мм. Модель оснащена цифровым экраном, отображающим текущее и целевое давление (до 120 PSI), с функцией автоматического отключения при достижении заданного значения. За питание отвечает литиевый аккумулятор емкостью 300 мАч (7,4 В) с зарядкой через порт USB-C и LED-индикатором.

Насос совместим с ниппелями Presta и Schrader, а также позволяет накачивать мячи с помощью иглы-переходника. В комплект поставки входят защитный силиконовый чехол, зарядный кабель, адаптеры для клапанов, удлинительный шланг и ремешок на запястье.

Автор: Hutchinson Источник: cycling.hutchinson.com

Корпус дополнен встроенным фонариком для ремонта в темноте и системой защиты от перегрева, прерывающей работу при критическом повышении внутренней температуры.

Стоимость новинки составляет 69,99 евро.

Источник: VeloDisco

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
? 0 214 0
Автор GigaMOV Рейтинг +575.50
Блог Авто и транспорт 373 12822 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Стальной каркас над Манхэттеном: как строили Empire State Building

Весной 1930 года на Пятой авеню почти не было места для огромной стройки. Участок бывшего отеля Waldorf-Astoria был зажат улицами, вокруг шёл обычный манхэттенский трафик, а подрядчики собирались...

✦ ИИ  Что происходит, когда сервер нейросети перестаёт отвечать посреди запроса

Нейросеть начала писать ответ, вывела несколько предложений и внезапно остановилась. Иногда появляется сообщение об ошибке, иногда текст просто обрывается, а в некоторых случаях приложение...

Почему в квантовой физике все случайно: как устроено правило Борна и можно ли его доказать

В основе современной квантовой физики лежат два совершенно разных закона, которые описывают поведение микромира в зависимости от того, наблюдаем мы за ним или нет.Первый закон — это...

«Спидола» ПМП-60: приемник, который спас завод и стал легендой

В конце 1950-х годов Рижский электротехнический завод ВЭФ столкнулся с проблемой, знакомой многим советским предприятиям: ламповая радиоаппаратура перестала пользоваться спросом и затоварила...

Обзор защищенного смартфона AGM X7 Pro: тепловизор высокого разрешения, фонарь и беспроводная зарядка

В этом обзоре посмотрим на очередной защищенный смартфон под названием AGM X7 Pro. Аббревиатуру бренда так и хочется прочитать на автомобильный манер как AMG, и свой стиль у аппарата определенно...