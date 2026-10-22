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Французский производитель шин Hutchinson представил портативный электрический мини-насос Flash'Air, созданный для удобной перевозки в велосипедном кармане.

Устройство весит 130 граммов при габаритах 71x45x32 мм. Модель оснащена цифровым экраном, отображающим текущее и целевое давление (до 120 PSI), с функцией автоматического отключения при достижении заданного значения. За питание отвечает литиевый аккумулятор емкостью 300 мАч (7,4 В) с зарядкой через порт USB-C и LED-индикатором.

Насос совместим с ниппелями Presta и Schrader, а также позволяет накачивать мячи с помощью иглы-переходника. В комплект поставки входят защитный силиконовый чехол, зарядный кабель, адаптеры для клапанов, удлинительный шланг и ремешок на запястье.

Корпус дополнен встроенным фонариком для ремонта в темноте и системой защиты от перегрева, прерывающей работу при критическом повышении внутренней температуры.

Стоимость новинки составляет 69,99 евро.

Источник: VeloDisco