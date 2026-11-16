Google поселила Gemini в Apple CarPlay, но Siri пока не сдаёт автомобиль

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| Новость | Авто и транспорт

Google перенесла Gemini на экран Apple CarPlay, дав нейросети доступ к почте, календарю и голосовым диалогам прямо во время поездки. Теперь водители могут поручить ИИ разобрать переписку в Gmail, проверить расписание встреч или найти нужное место, не отвлекаясь на смартфон.

Автор: Омар Аль-Госсон Источник: unsplash.com

Главное отличие от прежней интеграции — Gemini получила отдельное приложение в CarPlay. Раньше ассистент Google был доступен преимущественно через Google Maps, а теперь может вести полноценный разговор с водителем. Речь идёт о Gemini Live: нейросеть понимает уточнения, позволяет перебивать себя и менять тему беседы.

Теперь Google фактически выводит Gemini на территорию голосовых помощников Apple. Нейросеть интегрируется с Gmail и Google Calendar, может пересказывать непрочитанные письма и длинные цепочки сообщений, а также сохраняет историю разговоров на iPhone. После остановки водитель сможет открыть переписку и вернуться к полученным заметкам. Для работы достаточно обновить приложение Gemini, разрешить доступ к микрофону и хотя бы один раз запустить Gemini Live на смартфоне.

Развёртывание началось 11 ноября и охватывает пользователей iOS по всему миру на всех языках, поддерживаемых Gemini Live. Однако часть возможностей остаётся недоступной: персональная функция Daily не работает для пользователей младше 18 лет, в Европейской экономической зоне и Нигерии. При этом появление Gemini в CarPlay не означает, что Google получила контроль над автомобильными системами: новая интеграция предназначена прежде всего для голосового общения и работы с информацией.

Источник: arenaev

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +115.40
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