Гибридный универсал Lynk & Co 07 GT мощностью 523 л. с. показали в Европе

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Китайский универсал Lynk & Co 07 GT с подключаемой гибридной установкой дебютировал на Парижском автосалоне 2026 года. В полноприводной версии автомобиль развивает 523 л. с. и разгоняется до 100 км/ч за 4 секунды. Модель расширит европейскую линейку марки, принадлежащей концерну Geely, а её выход на рынок запланирован на 2027 год.

Автор: Lynk & Co Источник: carnewschina.com

Длина Lynk & Co 07 GT составляет 4846 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1485 мм, колёсная база достигает 2843 мм. По длине универсал сопоставим с крупными европейскими моделями: он на 17 мм длиннее Audi A5 Avant. Объём багажника полноприводной модификации составляет 548 л.

Силовая установка включает бензиновый двигатель объёмом 1,5 л и электромоторы. Переднеприводная версия выдаёт 402 л. с. и набирает 100 км/ч за 5,5 секунды, а полноприводная развивает 523 л. с. и сокращает время разгона до 4 секунд. Аккумулятор ёмкостью 28,3 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге от 170 до 200 км по китайскому циклу CLTC.

В оснащение показанного автомобиля входят цифровая приборная панель диагональю 10,2 дюйма, центральный экран на 15,4 дюйма, проекционный дисплей с дополненной реальностью и аудиосистема Harman/Kardon с 23 динамиками. Европейская премьера пока состоялась на машине китайской спецификации: производитель планирует адаптировать будущую версию к местным требованиям и ожиданиям покупателей.

Источник: carnewschina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 346 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
Блог Авто и транспорт 372 12754 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Аккумуляторы из вторсырья превзошли новые заводские батареи: как модернизация катода и графита увеличила их ресурс в два раза

Литий-ионные аккумуляторы окружают нас повсюду: они питают смартфоны, ноутбуки, электроинструменты, системы хранения энергии и электромобили. У всех этих батарей есть общая проблема — со...

7300 лет назад супервулкан засыпал Японию пеплом. Почему одни племена вымерли, а другие пережили демографический скачок

Около 7300 лет назад в Восточно-Китайском море, всего в тридцати километрах к югу от японского острова Кюсю, проснулся подводный вулкан Кикай. Это извержение получило в науке двойное имя...

Лось способен нырять за кормом на несколько метров: зачем сухопутному гиганту подводная жизнь

Лось кажется животным, которому вода нужна разве что для питья и спасения от жары. Высокие ноги, тяжёлое тело, огромная голова — всё в нём будто рассчитано на болота и лесные просеки, но...

Ракетная Tesla полетела, а также развитие ситуации с датацентрами в РФ: главное за неделю

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: ЦОДы Судного дня в России, Генпрокуратура отступилась от Freedom Holding, Нобелевка по экономике...

Обзор контроллера XPpen Pilot Pro: как им манипулировать?

Я думал что он поможет мне быстрее работать в Lightroom, но чуда не случилось. Инструмент удобный, но полностью заменить клавиатуру не получится. Да этого никто и не обещал. Хотя некоторые удобства...