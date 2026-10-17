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Китайский универсал Lynk & Co 07 GT с подключаемой гибридной установкой дебютировал на Парижском автосалоне 2026 года. В полноприводной версии автомобиль развивает 523 л. с. и разгоняется до 100 км/ч за 4 секунды. Модель расширит европейскую линейку марки, принадлежащей концерну Geely, а её выход на рынок запланирован на 2027 год.

Длина Lynk & Co 07 GT составляет 4846 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1485 мм, колёсная база достигает 2843 мм. По длине универсал сопоставим с крупными европейскими моделями: он на 17 мм длиннее Audi A5 Avant. Объём багажника полноприводной модификации составляет 548 л.

Силовая установка включает бензиновый двигатель объёмом 1,5 л и электромоторы. Переднеприводная версия выдаёт 402 л. с. и набирает 100 км/ч за 5,5 секунды, а полноприводная развивает 523 л. с. и сокращает время разгона до 4 секунд. Аккумулятор ёмкостью 28,3 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге от 170 до 200 км по китайскому циклу CLTC.

В оснащение показанного автомобиля входят цифровая приборная панель диагональю 10,2 дюйма, центральный экран на 15,4 дюйма, проекционный дисплей с дополненной реальностью и аудиосистема Harman/Kardon с 23 динамиками. Европейская премьера пока состоялась на машине китайской спецификации: производитель планирует адаптировать будущую версию к местным требованиям и ожиданиям покупателей.

Источник: carnewschina