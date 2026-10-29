Мышь с экраном вместо лишних устройств: Arctic Fox показала Super Mouse

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| Новость | Клавиатуры, мыши и периферия

Обычная компьютерная мышь получила экран, который позволяет управлять приложениями, вводить текст и запускать целые последовательности команд. Устройство Super Mouse от Arctic Fox Technologies оснащено сенсорным дисплеем диагональю 3,1 дюйма, а его интерфейс меняется в зависимости от используемой программы. Разработчики рассчитывают, что новинка поможет сократить переключения между мышью, клавиатурой и отдельными панелями управления.

Автор: Arctic Fox Источник: www.yankodesign.com

Дисплей с разрешением 720 x 720 пикселей расположен в верхней части корпуса, под ладонью пользователя. На нём можно разместить до 16 быстрых команд, макросов и ярлыков приложений. Например, при работе с видеоредактором экран может показывать инструменты монтажа и управления воспроизведением. Настроить собственные команды и интерфейсы позволяет программа Flow для Windows и macOS.

Super Mouse способна работать как сенсорная панель и экранная клавиатура с вводом текста свайпами. Встроенный микрофон поддерживает голосовой ввод с локальной обработкой речи, а гироскоп позволяет управлять презентациями и перемоткой видео движениями мыши. Дополнительно предусмотрены две настраиваемые физические кнопки, синхронизация с Google Calendar, напоминания и инструменты учёта рабочего времени.

Автор: Arctic Fox Источник: us.arcticfox.com

Устройство подключается по USB-C и не поддерживает беспроводную работу. Его размеры составляют 109 x 91 x 29 мм, масса — около 95-103 г: на официальных страницах производителя встречаются оба значения. Super Mouse вышла на краудфандинговую платформу Kickstarter с ценой для ранних участников $199 при заявленной будущей розничной стоимости $249. Начало поставок ожидается в феврале 2027 года.

Источник: arcticfox

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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