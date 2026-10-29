Вымирание динозавров запустило генетические мутации, которые помогли муравьям захватить планету

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Немецкие биологи обнаружили неожиданный механизм, объясняющий глобальное распространение муравьев. Исследователи из Мюнстерского университета выявили связь между падением астероида 66 миллионов лет назад и активизацией мобильных генетических элементов в геномах насекомых.

Команда под руководством Луказа Шрадера проанализировала геномные последовательности различных видов муравьев и обнаружила четкую корреляцию. Группы с большим количеством подвижных элементов ДНК — так называемых транспозонов — впоследствии дали начало большему числу видов. Транспозоны представляют собой фрагменты ДНК, способные копировать себя и встраиваться в новые участки генома, подобно компьютерным вирусам.

Особенно показательным оказалось временное совпадение. Палеогеновый период, начавшийся сразу после катастрофического события на Земле, совпал с волнами повышенной активности этих мобильных элементов у нескольких крупных групп муравьев. Спустя десятки миллионов лет после этих генетических всплесков эти группы насекомых начали стремительно размножаться в видовом разнообразии, породив тысячи современных видов.

Длительное время научное сообщество рассматривало транспозоны исключительно как генетический паразитизм, не приносящий организму практической пользы. Однако за последнее десятилетие накопились доказательства того, что мобильные элементы служат источником полезных эволюционных адаптаций. Ученые зафиксировали похожие закономерности у приматов и летучих мышей, где активизация подвижных генов также совпадала с периодами интенсивного видообразования.

Исследование выявило еще один важный аспект влияния транспозонов на развитие муравьев. Мобильные элементы ДНК напрямую связаны с расширением генных семейств, отвечающих за обонятельные рецепторы. Эти молекулярные структуры позволяют муравьям различать химические сигналы, распознавать членов собственной колонии и синхронизировать коллективные действия. Усиление olfactory-системы (запаховой чувствительности) дало муравьям конкурентное преимущество в освоении новых экологических ниш.

Шрадер подчеркивает: экологический кризис, вызванный астероидом, запустил геномный механизм видообразования через активизацию мобильных элементов. Освободившиеся экологические ниши позволили муравьям использовать генетические инновации на полную мощность. Из популяции насекомых, в древности насчитывавшей лишь несколько видов, муравьи превратились в крупнейшее семейство насекомых с более чем 15 тысячами описанных видов.

Источник: hi-tech