Geely раскрыла характеристики нового Monjaro L Plus: предзаказы стартуют 12 ноября

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| Новость | Авто и транспорт

Geely объявила дату начала приема предварительных заказов на кроссовер Monjaro L Plus в Китае — продажи стартуют 12 ноября. Новинка позиционируется как премиальная версия стандартного Monjaro с увеличенными габаритами, обновленной платформой и пятиместной компоновкой салона.

Автор: Autohome Источник: www.autohome.com.cn

Размеры кузова Monjaro L Plus составляют 4955 х 1960 х 1769 мм, колесная база — 2900 мм. По сравнению со стандартной моделью длина увеличена на 160 мм, ширина — на 65 мм, высота — на 80 мм, а межосевое расстояние выросло на 55 мм.

Экстерьер получил увеличенную радиаторную решетку с активными жалюзи, лидар на крыше и сплошную светодиодную полосу фонарей на корме без хромированной перемычки. Производитель заявляет шесть вариантов окраски, включая двухцветные схемы. Объем багажного отделения равен 740 литрам.

Автор: Autohome Источник: www.autohome.com.cn

Внутри автомобиля установлено 6 экранов:

  • 30-дюймовый центральный дисплей с разрешением 6K;
  • 10,2-дюймовый приборный щиток;
  • 32-дюймовый проекционный дисплей с дополненной реальностью (AR-HUD);
  • 17,3-дюймовый потолочный дисплей для пассажиров второго ряда.

Мультимедиа функционирует на оболочке Flyme Auto 2.5 на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8295. За автопилот отвечает аппаратно-программный комплекс Qianli Haohan H5 на чипе Nvidia Orin, поддерживающий навигацию в городском цикле.

Все посадочные места оборудованы подогревом, вентиляцией и массажем (пассажирское переднее кресло получило оттоманку и 14-точечный массажный модуль). Комплектация включает встроенный холодильник и акустику Flyme Sound с 23 динамиками.

Автор: Autohome Источник: www.autohome.com.cn

Автомобиль базируется на полностью независимой подвеске: двухрычажной спереди и пятирычажной сзади. Задние колеса выполнены поворотными (поддерживается диагональный режим «краба»), радиус разворота уменьшен до 4,88 м. Старшие версии оснащаются двухкамерной адаптивной пневмоподвеской.

На выбор предложены две модификации:

  1. Бензиновая: 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 290 л. с.
  2. Гибридная (i-HEV): установка на базе 2,0-литрового ДВС и электромотора с отдачей 313 л. с.

Источник: autohome

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