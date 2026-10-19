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Американская компания Lectric eBikes представила городской электровелосипед XPress Lite, в котором производитель сделал ставку на небольшой вес и плавную работу электромотора. Модель развивает скорость до 45 км/ч при помощи педалей, проезжает до 72 км на одном заряде и получила гидравлические тормоза. Цена на официальном сайте составляет $1099.

Велосипед оснащён задним мотор-колесом номинальной мощностью 500 Вт и пиковой мощностью 864 Вт. Съёмная литий-ионная батарея на 48 В имеет ёмкость 7,8 А·ч, или около 374 Вт·ч. Полная зарядка занимает менее четырёх часов. Масса XPress Lite без аккумулятора составляет 20,7 кг, поэтому его проще переносить и перевозить, чем многие более тяжёлые электровелосипеды.

Ключевая техническая особенность XPress Lite — система управления тягой, которая позволяет переключаться между датчиком усилия на педалях и датчиком частоты вращения. В первом режиме мотор подстраивает помощь под силу нажатия, обеспечивая более естественное ускорение. Во втором уровень поддержки зависит от вращения педалей. Для переключения предусмотрен отдельный орган управления на руле.

В оснащение входят восьмискоростная трансмиссия Shimano Altus, гидравлические дисковые тормоза, колёса диаметром 27,5 дюйма, светодиодное освещение и цветной TFT-дисплей диагональю 3,5 дюйма с разъёмом USB-C. Велосипед поддерживает пять уровней помощи и оснащён ручкой газа: максимальная скорость с педальным приводом достигает 45 км/ч, а при использовании ручки газа — 32 км/ч. Заявленный запас хода зависит от условий эксплуатации и выбранного режима.

Источник: lectricebikes