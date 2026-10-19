Электровелосипед Lectric XPress Lite проезжает до 72 км и весит 20,7 кг без аккумулятора

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Американская компания Lectric eBikes представила городской электровелосипед XPress Lite, в котором производитель сделал ставку на небольшой вес и плавную работу электромотора. Модель развивает скорость до 45 км/ч при помощи педалей, проезжает до 72 км на одном заряде и получила гидравлические тормоза. Цена на официальном сайте составляет $1099.

Автор: Lectric Источник: newatlas.com

Велосипед оснащён задним мотор-колесом номинальной мощностью 500 Вт и пиковой мощностью 864 Вт. Съёмная литий-ионная батарея на 48 В имеет ёмкость 7,8 А·ч, или около 374 Вт·ч. Полная зарядка занимает менее четырёх часов. Масса XPress Lite без аккумулятора составляет 20,7 кг, поэтому его проще переносить и перевозить, чем многие более тяжёлые электровелосипеды.

Ключевая техническая особенность XPress Lite — система управления тягой, которая позволяет переключаться между датчиком усилия на педалях и датчиком частоты вращения. В первом режиме мотор подстраивает помощь под силу нажатия, обеспечивая более естественное ускорение. Во втором уровень поддержки зависит от вращения педалей. Для переключения предусмотрен отдельный орган управления на руле.

В оснащение входят восьмискоростная трансмиссия Shimano Altus, гидравлические дисковые тормоза, колёса диаметром 27,5 дюйма, светодиодное освещение и цветной TFT-дисплей диагональю 3,5 дюйма с разъёмом USB-C. Велосипед поддерживает пять уровней помощи и оснащён ручкой газа: максимальная скорость с педальным приводом достигает 45 км/ч, а при использовании ручки газа — 32 км/ч. Заявленный запас хода зависит от условий эксплуатации и выбранного режима.

Источник: lectricebikes

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Куда пропала «картинка в картинке» в телевизорах, хотя экраны стали больше

На некоторых старых телевизионных пультах была кнопка PIP. Нажимаешь её — и поверх основной передачи появляется маленькое окно с другим каналом. Можно смотреть фильм и одновременно...

Они правили морями задолго до динозавров, но их ближайший родственник — морской червь: от кого произошли первые панцирные животные?

Более пятисот миллионов лет назад, в начале кембрийского периода, на планете произошел резкий скачок биологического разнообразия. В океанах появились практически все современные типы многоклеточных...

Чувствуют ли кошки стресс хозяина: ученые выяснили, как питомцы реагируют на наши гормоны

Взаимодействие человека и домашних животных привлекает внимание биологов уже несколько десятилетий. Однако подавляющая часть накопленных научных данных касается собак. Исследования неоднократно...

Зачем на советских усилителях была кнопка „Тонкомпенсация“ и когда её стоило нажимать

Стоило вечером убавить громкость, и знакомая запись словно теряла часть звучания. Голос оставался хорошо различимым, а бас становился слабее, ударные — менее выразительными. Нажатие...

На статуях Терракотовой армии нашли 79 отпечатков пальцев: кто создавал глиняную армию императора

Весной 1974 года крестьяне, копавшие колодец недалеко от китайского города Сиань, наткнулись на твердые обожженные черепки и глиняные головы. Вскоре на это место прибыли археологи. Так начались...

Карболит: куда исчезла знаменитая чёрная пластмасса СССР, из которой делали практически всё

В СССР из карболита делали корпуса радиоприёмников, выключатели, электрические вилки, ручки кастрюль и множество других бытовых вещей. Эти вещи служили десятилетиями и до сих пор встречаются в...