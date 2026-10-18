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Компания Hope представила тормозной диск Avinox Speed Sensor Rotor для горных электровелосипедов с мотором DJI Avinox. Мотору нужны данные о скорости вращения колеса, и на таких велосипедах их даёт датчик, который считывает отдельное кольцо, установленное вместе с диском. У новинки прорези для датчика вырезаны прямо в диске, поэтому кольцо не требуется. Диск создан на базе модели Hope Fixed Rotor.

Он выполнен из нержавеющей стали цельным куском, вырезанным лазером, толщина составляет 2,3 мм. По заявлению Hope, такая толщина обеспечивает жёсткость, прочность, гашение вибраций и термостабильность. Диаметры 200, 203 и 220 мм, крепление на шесть болтов, крепёж входит в комплект.

На европейском рынке рекомендованная цена диска составляет 56,5 евро.

Источник: VeloDisco