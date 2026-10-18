Для электровелосипедов DJI Avinox вышел тормозной диск с прорезями датчика скорости

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| Новость | Авто и транспорт

Компания Hope представила тормозной диск Avinox Speed Sensor Rotor для горных электровелосипедов с мотором DJI Avinox. Мотору нужны данные о скорости вращения колеса, и на таких велосипедах их даёт датчик, который считывает отдельное кольцо, установленное вместе с диском. У новинки прорези для датчика вырезаны прямо в диске, поэтому кольцо не требуется. Диск создан на базе модели Hope Fixed Rotor.

Автор: Hope Technology Источник: www.velodisco.com

Он выполнен из нержавеющей стали цельным куском, вырезанным лазером, толщина составляет 2,3 мм. По заявлению Hope, такая толщина обеспечивает жёсткость, прочность, гашение вибраций и термостабильность. Диаметры 200, 203 и 220 мм, крепление на шесть болтов, крепёж входит в комплект.

На европейском рынке рекомендованная цена диска составляет 56,5 евро.

Источник: VeloDisco

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