BYD Seal 07 получил 20 динамиков Devialet и массажные кресла

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| Новость | Авто и транспорт

Компания BYD показала салон седана Seal 07 второго поколения с аудиосистемой Devialet на 20 динамиков, передними креслами с пневматическим массажем и увеличенным пространством для пассажиров. Автомобиль получил переработанную центральную консоль и новый интерьер под названием Ocean Rhythm. Модель будет выпускаться в электрической и подзаряжаемой гибридной версиях.

Автор: BYD Источник: carnewschina.com

Одно из заметных изменений — отказ от круглого хрустального селектора трансмиссии в пользу электронного переключателя на рулевой колонке. Освободившееся место на центральной консоли заняли две площадки для беспроводной зарядки смартфонов, физические переключатели и подстаканники. В оснащение также входят цифровая приборная панель и ниша для проекционного дисплея.

Второе поколение Seal 07 стало крупнее предшественника: длина составляет 5080 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1495 мм. Колёсная база достигает 2960 мм, что на 60 мм больше, чем у прежнего Seal 07 EV. Передние кресла получили подогрев, вентиляцию и массаж, а изменённые задние сиденья рассчитаны на более комфортную посадку пассажиров.

Электрический Seal 07 предложат с двигателями мощностью 245 и 300 кВт (329 и 402 л. с.). По данным китайских регуляторных документов, запас хода достигает 775 и 875 км соответственно по циклу CLTC. Подзаряжаемый гибрид Seal 07 DM-i оснащается 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 115 кВт и электромотором на 160 кВт. BYD пока не объявила дату начала продаж нового поколения и цены.

Источник: carnewschina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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