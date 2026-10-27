До 4 пар кроссовок за один раз и быстрая стирка за 20 минут: Xiaomi представила компактную Mijia для обуви

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Xiaomi выпустила стиральную машину Mijia специально для обуви. Ее вместимость составляет 3 кг, поэтому для нее потребуется заметно меньше места, чем для обычной стиральной машины.

Вместо привычной системы стирки одежды здесь используется механизм, разработанный для очистки обуви. Специальный элемент формирует циркуляцию воды, благодаря чему омывает подошву, наружную поверхность и внутреннюю часть обуви. По информации компании, система помогает справляться с пятнами от грязи, травы и пота. Отдельно предусмотрены щетки, которые очищают поверхность обуви, включая углубления на подошве.

За один раз можно постирать от 2 до 4 пар. Машина подходит для кроссовок и другой обуви. Снимать шнурки перед стиркой не обязательно. Пользователям доступны восемь программ, в том числе ускоренная стирка, усиленная и режим обработки от бактерий. Самый короткий цикл длится 20 мин. После стирки устройство самостоятельно очищает бак от остатков грязи, чтобы они не попадали на обувь при следующем использовании.

В Китае обычная цена новинки составит около 190 долларов США, а участники краудфандинговой кампании смогут приобрести устройство примерно за 115 долларов США. О планах выхода на другие рынки компания пока не сообщала.

Источник: Gizmochina