До 4 пар кроссовок за один раз и быстрая стирка за 20 минут: Xiaomi представила компактную Mijia для обуви

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Xiaomi выпустила стиральную машину Mijia специально для обуви. Ее вместимость составляет 3 кг, поэтому для нее потребуется заметно меньше места, чем для обычной стиральной машины.

Автор: Xiaomi Источник: www.gizmochina.com

Вместо привычной системы стирки одежды здесь используется механизм, разработанный для очистки обуви. Специальный элемент формирует циркуляцию воды, благодаря чему омывает подошву, наружную поверхность и внутреннюю часть обуви. По информации компании, система помогает справляться с пятнами от грязи, травы и пота. Отдельно предусмотрены щетки, которые очищают поверхность обуви, включая углубления на подошве.

За один раз можно постирать от 2 до 4 пар. Машина подходит для кроссовок и другой обуви. Снимать шнурки перед стиркой не обязательно. Пользователям доступны восемь программ, в том числе ускоренная стирка, усиленная и режим обработки от бактерий. Самый короткий цикл длится 20 мин. После стирки устройство самостоятельно очищает бак от остатков грязи, чтобы они не попадали на обувь при следующем использовании.

В Китае обычная цена новинки составит около 190 долларов США, а участники краудфандинговой кампании смогут приобрести устройство примерно за 115 долларов США. О планах выхода на другие рынки компания пока не сообщала.

Источник: Gizmochina

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