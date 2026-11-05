BSA представила два новых мотоцикла Bantam 350 — Bobber и Scrambler

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Британская марка BSA расширила семейство Bantam двумя мотоциклами с разным характером: Bobber 350 получил низкую посадку и стилистику кастомных круизеров, а Scrambler 350 рассчитан на поездки по асфальту и грунтовым дорогам. Обе новинки показали на выставке EICMA 2026 в Милане. Они используют одноцилиндровый двигатель объёмом 334 см³, но отличаются настройками и конструкцией подвески.

Наиболее мощным из двух оказался Scrambler 350: его двигатель развивает 28,6 л. с. при 8100 об/мин и 30 Н·м крутящего момента при 6750 об/мин. У Bobber 350 показатели составляют 27,8 л. с. при 8000 об/мин и 26,3 Н·м при 6000 об/мин. Оба мотоцикла получили шестиступенчатую трансмиссию. Объём топливного бака Bobber составляет 13,2 л, Scrambler — 12,5 л.

У Bobber предусмотрены телескопическая передняя вилка и задний моноамортизатор с семиступенчатой регулировкой предварительного натяга пружины. Отдельно BSA показала исполнение Bobber 350 SP с золотистой перевёрнутой вилкой, спицованными 16-дюймовыми колёсами, тёмным хромированным покрытием и цветным TFT-дисплеем. Scrambler получил классическую телескопическую вилку и два задних амортизатора с пятиступенчатой регулировкой. Его внешность отсылает к модели BSA Bushman 1966 года, а оснащение включает спицованные колёса и шины с развитым рисунком протектора.

Продажи новых моделей запланированы на 2027 год. К этому же сроку BSA готовит выход на рынок обновлённого Thunderbolt 350, представленного ранее. Цены на Bobber и Scrambler пока не объявлены.

Источник: visordown