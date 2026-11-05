BSA представила два новых мотоцикла Bantam 350 — Bobber и Scrambler

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Британская марка BSA расширила семейство Bantam двумя мотоциклами с разным характером: Bobber 350 получил низкую посадку и стилистику кастомных круизеров, а Scrambler 350 рассчитан на поездки по асфальту и грунтовым дорогам. Обе новинки показали на выставке EICMA 2026 в Милане. Они используют одноцилиндровый двигатель объёмом 334 см³, но отличаются настройками и конструкцией подвески.

Автор: BSA/Visordown Источник: www.visordown.com

Наиболее мощным из двух оказался Scrambler 350: его двигатель развивает 28,6 л. с. при 8100 об/мин и 30 Н·м крутящего момента при 6750 об/мин. У Bobber 350 показатели составляют 27,8 л. с. при 8000 об/мин и 26,3 Н·м при 6000 об/мин. Оба мотоцикла получили шестиступенчатую трансмиссию. Объём топливного бака Bobber составляет 13,2 л, Scrambler — 12,5 л.

У Bobber предусмотрены телескопическая передняя вилка и задний моноамортизатор с семиступенчатой регулировкой предварительного натяга пружины. Отдельно BSA показала исполнение Bobber 350 SP с золотистой перевёрнутой вилкой, спицованными 16-дюймовыми колёсами, тёмным хромированным покрытием и цветным TFT-дисплеем. Scrambler получил классическую телескопическую вилку и два задних амортизатора с пятиступенчатой регулировкой. Его внешность отсылает к модели BSA Bushman 1966 года, а оснащение включает спицованные колёса и шины с развитым рисунком протектора.

Продажи новых моделей запланированы на 2027 год. К этому же сроку BSA готовит выход на рынок обновлённого Thunderbolt 350, представленного ранее. Цены на Bobber и Scrambler пока не объявлены.

Источник: visordown

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 39 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
Блог Авто и транспорт 374 13025 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Хлеб из супермаркета больше не настоящий? Как его проверить по составу

Вы платите в супермаркете за ржаной хлеб, а получаете крашеный пшеничный кирпич. Увы, но в большинстве случаев это именно так. Настоящий черный хлеб требует долгой работы бактерий. Эту технологию...

Почему электрочайник выключается от пара, а не от кипящей воды?

Чайник закипел, но нагрев прекращается не оттого, что прибор проверил температуру воды внутри колбы. В большинстве обычных моделей сигналом служит пар, который попадает по каналу к выключателю....

Как «таблетка» домофона открывает входную дверь, если там даже нет батарейки

Вы подносите к домофону у входной двери небольшой ключ (контактный ключ «таблетку» или бесконтактная RFID-метка). Раздаётся писк, щелчок замка, и дверь открыта. Внутри такого ключа нет ни...

Дом из морских контейнеров: действительно ли это дешёвая альтернатива обычному строительству?

Когда речь заходит о строительстве небольшого загородного дома, многие сразу представляют фундамент, стены, кровлю, утепление и несколько месяцев строительных работ. Но есть альтернативный вариант,...

Можно ли жить в гараже на постоянной основе? Что говорит закон и какие риски есть у владельца

Рост цен на недвижимость заставляет искать альтернативные варианты жилья. Одни переоборудуют под небольшие студии подвальные помещения, другие присматриваются к бытовкам и модульным домам. Но есть...

Обзор аккумуляторной воздуходувки BORT BSS-20U-Li. Высокая мощность и сила в небольшом корпусе

Воздуходувка BORT BSS-20U-Li. Скорость потока воздуха достигает 60 м/с, а максимальная производительность 500 м³/час. Напряжение тут 18В при мощности 900Вт.