Компания BlackHeart Bike Co. представила Tiny Balance Bike, детский беговел с титановой рамой. До этого в её линейке были только велосипеды для взрослых, и теперь фирменный стиль перенесли на модель для самых маленьких. Рама собрана из труб из титана 3/2.5 и оставлена в естественном цвете металла, вилка сделана из карбона. На нижней трубе нанесён логотип BlackHeart, выполненный анодированием, как у взрослых моделей.

Беговел рассчитан на детей от 2 до 4 лет и едет на колёсах диаметром 10 дюймов. Вес, по заявлению производителя, составляет 2,6 кг.

BlackHeart принимает заказы на беговел, он стоит 659 долларов.

Источник: BikeRumor