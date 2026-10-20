BlackHeart выпустила детский беговел с титановой рамой

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| Новость | Авто и транспорт

Компания BlackHeart Bike Co. представила Tiny Balance Bike, детский беговел с титановой рамой. До этого в её линейке были только велосипеды для взрослых, и теперь фирменный стиль перенесли на модель для самых маленьких. Рама собрана из труб из титана 3/2.5 и оставлена в естественном цвете металла, вилка сделана из карбона. На нижней трубе нанесён логотип BlackHeart, выполненный анодированием, как у взрослых моделей.

Автор: BlackHeart Bike Co. Источник: bikerumor.com

Беговел рассчитан на детей от 2 до 4 лет и едет на колёсах диаметром 10 дюймов. Вес, по заявлению производителя, составляет 2,6 кг.

BlackHeart принимает заказы на беговел, он стоит 659 долларов.

Источник: BikeRumor

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