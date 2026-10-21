Aito 6, 7, 8 и 9 выйдут в Европе с системами Bosch вместо решений Huawei

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| Новость | Авто и транспорт

Китайский автомобильный бренд Aito подготовит четыре внедорожника для европейского рынка совместно с немецкой Bosch, заменив технологические решения Huawei на зарубежных версиях машин. Продажи в Европе компания Seres, выпускающая автомобили Aito, планирует начать осенью 2027 года. О переходе к модели сотрудничества «Bosch Inside» сообщило китайское издание 36Kr со ссылкой на источники в отрасли.

Автор: Aito Источник: carnewschina.com

Партнёрство затронет международные версии Aito 6, Aito 7, Aito 8 и Aito 9. Bosch предоставит системы помощи водителю (ADAS), технологии интеллектуального салона и компоненты шасси. Разработка экспортных моделей уже началась. Массовое внедрение системы Navigate on Autopilot для движения по скоростным трассам намечено на сентябрь 2027 года.

В Китае Aito развивался при тесном участии Huawei, чьи технологии интеллектуального вождения и мультимедийного комплекса стали частью предложения бренда. Теперь, по данным 36Kr, Huawei передаёт автомобильным производителям ведущую роль в подготовке зарубежных моделей. Новая схема напоминает подход Huawei Inside, при котором технологический партнёр поставляет комплексные решения, а автопроизводитель отвечает за сам автомобиль и развитие бренда.

Выход в Европу потребует от Seres не только адаптации электроники, но и подготовки машин к местным требованиям. Aito уже приступил к процедуре европейской сертификации, а сотрудничество с Bosch должно помочь при разработке экспортных версий. Компании работают вместе как минимум с 2023 года, поэтому новое соглашение развивает уже существующее партнёрство, а не начинает его с нуля.

Источник: carnewschina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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