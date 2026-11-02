Shanling Regal получили юбилейную версию с фиолетово-серебристой панелью

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Shanling запустила продажи юбилейной версии внутриканальных наушников Regal. От базовой модели она отличается лицевой панелью фиолетово-серебристого цвета из титана, на поверхности которой видна кристаллическая фактура, напоминающая морозные узоры. По словам компании, оттенок панели переливается фиолетово-синим в зависимости от угла и освещения. По периметру панели проходит золотистая окантовка, а название бренда нанесено золотом. Корпус наушников глянцевый тёмный.

Начинка осталась прежней: в каждом наушнике два динамических драйвера по 10 мм с диафрагмой из LCP, расположенные друг напротив друга, четыре арматурных драйвера для средних частот и два микропланарных для высоких. Разделение частот гибридное, часть работы выполняет конструкция корпуса, из-за чего, по заявлению Shanling, потребовалось меньше электронных компонентов. Заявленный диапазон составляет от 20 до 40 000 Гц при импедансе 16 Ом и чувствительности 116 дБ.

Кабель съёмный, из посеребрённой меди, с разъёмами 2-pin 0,78 мм. В комплекте идут сменные штекеры 3,5 мм и 4,4 мм. На корпусе есть два переключателя, которые дают четыре режима звучания. В Китае за юбилейные Regal просят 3898 юаней (~$585).

Источник: IT Home