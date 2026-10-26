150 сил под запретом: новичкам хотят ограничить мощность автомобилей

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

В РФ обсуждается предложение о введении запретов для начинающих водителей. А. Шапарин, являющийся лидером Национального автсоюза, направил предложение главе МВД, где предлагается запретить водителям, находящимся за рулем менее 3-х лет, управлять транспортными средствами, развивающими более 150 л. с.

По данным общественников, примерно 33% всех дорожно-транспортных происшествий в РФ совершается из-за водителей-новичков. Кроме того, статистика автошкол показывает, что менее 50% выпускников сдают теоретический экзамен с первой попытки. Инициаторы отмечают, что неопытные водители часто не понимают последствий агрессивной езды и не чувствуют реальную скорость из-за высокой энерговооруженности современных машин.

За нарушение данного ограничения предлагается ввести административную ответственность. Водителей со стажем менее трех лет, пойманных за рулем мощного автомобиля, планируется штрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. При этом в некоторых версиях обсуждения звучали предложения приравнивать такое нарушение к езде без водительского удостоверения. Инициатива находится на стадии общественного обсуждения.

Источник: motor.ru