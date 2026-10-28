Представлена умная отвёртка, которая сама распознаёт винты и выбирает биту

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| Новость | Инструменты и запчасти

Отвёртка, которая сама определяет тип крепежа и подсвечивает подходящую биту, стала концепцией Arrowspaces 119. Инструмент призван упростить работу с винтами и шурупами разных типов: вместо того чтобы подбирать насадку на глаз, пользователь может ориентироваться на встроенную систему распознавания.

Автор: Arrowspaces Источник: www.kickstarter.com

В основе идеи — объединение обычной отвёртки с электронными функциями. Устройство распознаёт крепёж и указывает, какая бита ему соответствует. Это должно сократить время на поиск подходящей насадки и снизить вероятность ошибки при работе с разными соединениями.

Отличие Arrowspace S1 от обычных электрических отвёрток заключается в автоматическом подборе не только насадки, но и усилия затяжки. Камера на задней части корпуса фотографирует головку винта, а выдвижной щуп помогает удерживать её на нужном расстоянии для чёткого изображения. Приложение на смартфоне определяет тип и размер крепежа, после чего кейс с сенсорным экраном показывает результат и подсвечивает ячейку с подходящей битой. Система распознавания обучена на десятках тысяч фотографий винтов и пока поддерживает 12 распространённых типов головок.

В комплект входят 52 биты из стали S2 твёрдостью HRC 60. Электрический привод регулирует крутящий момент в диапазоне от 0,1 до 1 Н·м, а автоматический режим выбирает подходящее усилие после распознавания крепежа. Встроенный аккумулятор ёмкостью 600 мА·ч рассчитан более чем на 900 винтов или примерно 90 минут непрерывной работы. Зарядка через USB-C занимает около 70 минут. Если мощности электропривода недостаточно, отвёртку можно использовать вручную.

Стартовая цена комплекта составляет $119. Устройство предназначено прежде всего для точного ремонта электроники, часов, очков, дронов и другой техники с мелким крепежом. Разработчики планируют расширять список распознаваемых типов винтов с помощью обновлений.

Источник: kickstarter

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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