Origine выпустила первый шоссейный велосипед с алюминиевой рамой

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| Новость | Авто и транспорт

Французская компания Origine представила Axxome AL, первый в своей линейке шоссейный велосипед с алюминиевой рамой. Модель собирают по индивидуальному заказу: покупатель сам выбирает трансмиссию, колёса, руль, седло, шины и передаточные числа, а также цвет и декор. Рама выполнена из алюминия 6061 с трубами разной толщины, а геометрию производитель взял у карбоновых моделей семейства Axxome. В раму помещаются шины шириной от 25 до 35 мм.

Автор: Origine Источник: www.transitionvelo.com

Устанавливать можно механическую или электронную трансмиссию, с одной или двумя звёздами впереди. В конструкции использованы сквозные оси 12 на 100 мм спереди и 12 на 142 мм сзади, универсальный держатель заднего переключателя UDH, каретка стандарта BSA 68 мм и подседельный штырь диаметром 27,2 мм. Тормоза дисковые, с креплением суппортов Flat Mount и роторами на 160 или 180 мм, а на раме предусмотрены места под два флягодержателя.

За покраску доплачивать не нужно. Компания обещает больше 30 000 оттенков и эффектов, краску наносят вручную в мастерских на севере Франции.

Автор: Origine Источник: www.transitionvelo.com

По заявлению Origine, базовая версия весит около 10 кг, а самые лёгкие сборки опускаются ниже 8 кг, но всё зависит от выбранных компонентов. Вариант с трансмиссией Shimano Cues и колёсами Mavic RG22 обойдётся от 1350 евро.

Источник: Transition Velo

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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