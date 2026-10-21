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Компания Union Glashütte представила новую версию хронографа Belisar Chronograph Speedster. Дизайн модели основан на автомобиле Porsche 911 1968 года, который принадлежит немецкому художнику Маркусу Хаубу (Markus Haub). Автомобиль имеет бежевый кузов с ярким оранжевым шахматным узором на крышке багажника.

Этот рисунок перенесён на правую четверть циферблата часов. Основной фон циферблата выполнен в бежевом цвете. Чёрные акценты на дополнительных циферблатах и внутренней шкале тахиметра создают контраст. Часы оснащены перфорированным чёрным кожаным ремешком с оранжевой строчкой.

В отличие от предыдущих версий, которые комплектовались корпусом диаметром 44 мм, новая модель получила стальной корпус диаметром 40 мм. Внутри установлен автоматический механизм UNG-27.S1 с запасом хода 65 часов. По данным производителя, механизм оснащён кремниевой спиралью баланса, устойчивой к магнитному полю.

Тираж ограничен 288 экземплярами, каждый из которых имеет индивидуальный номер. Стоимость часов в США составляет 3700 долларов.

Источник: Gear Patrol