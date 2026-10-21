Union Glashütte выпустила лимитированную серию часов Belisar Chronograph Speedster 2026 Edition

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Одежда и аксессуары

Компания Union Glashütte представила новую версию хронографа Belisar Chronograph Speedster. Дизайн модели основан на автомобиле Porsche 911 1968 года, который принадлежит немецкому художнику Маркусу Хаубу (Markus Haub). Автомобиль имеет бежевый кузов с ярким оранжевым шахматным узором на крышке багажника.

Автор: Union Glashütte Источник: www.gearpatrol.com

Этот рисунок перенесён на правую четверть циферблата часов. Основной фон циферблата выполнен в бежевом цвете. Чёрные акценты на дополнительных циферблатах и внутренней шкале тахиметра создают контраст. Часы оснащены перфорированным чёрным кожаным ремешком с оранжевой строчкой.

В отличие от предыдущих версий, которые комплектовались корпусом диаметром 44 мм, новая модель получила стальной корпус диаметром 40 мм. Внутри установлен автоматический механизм UNG-27.S1 с запасом хода 65 часов. По данным производителя, механизм оснащён кремниевой спиралью баланса, устойчивой к магнитному полю.

Автор: Union Glashütte Источник: www.gearpatrol.com
Автор: Union Glashütte Источник: www.gearpatrol.com

Тираж ограничен 288 экземплярами, каждый из которых имеет индивидуальный номер. Стоимость часов в США составляет 3700 долларов.

Источник: Gear Patrol

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
? 0 216 0
Автор GigaMOV Рейтинг +575.50
Блог Одежда и аксессуары 183 1526 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

✦ ИИ  Почему две одинаковые нейросети могут давать совершенно разные ответы

Одна и та же языковая модель может отлично справляться с программированием в одном сервисе и допускать странные ошибки в другом. Причём название модели совпадает, пользователь отправляет...

Откуда в магазинах столько молока и сливочного масла, если коров почти нигде не видно

В молочном отделе супермаркета иногда задерживаюсь дольше обычного. На одной полке десятки упаковок молока, рядом сливки, сметана, творог, йогурты и сливочное масло. Причём у каждого производителя...

Капли Большого взрыва: физики впервые получили материю ранней Вселенной из легких ядер кислорода

Обычное вещество во Вселенной устроено иерархически: атомы состоят из электронов и атомных ядер, ядра собраны из протонов и нейтронов (общее название этих частиц — нуклоны), а внутри...

Русский Париж: в Доме русского зарубежья открылась новая выставка

Новый проект, куратором которого выступил московский коллекционер С. А. Подстаницкий, рассказывает о коротком (вековом) периоде русско-французских отношений с 1814 по 1914 годы. Это период, когда...

Болгарка, которая пригодится в самых неожиданных ситуациях: обзор ИНТЕРСКОЛ УШМВ-125/1300Э

Угловая шлифовальная машина, или просто болгарка, обычно ассоциируется со стройкой, ремонтом и работой в гараже. Но иногда этот инструмент выручает в ситуациях, для которых изначально его никто не...