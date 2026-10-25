Timex вернула дизайн 1990-х в часах Intrepid Blackout с водозащитой 100 метров

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Timex представила спортивные часы Intrepid x Dimepiece Blackout Edition, в которых дизайн модели 1995 года сочетается с более компактным корпусом диаметром 36 мм. Новинка получила чёрную отделку нержавеющей стали, ремешок из синтетического каучука и кремовый циферблат с фиолетовыми деталями. В США часы оценили в $269. Это вторая совместная модель Timex, основательницы проекта Dimepiece Бринн Уоллнер и коллекционера винтажных вещей Алана Бедвелла.

Автор: Timex Источник: www.gizmochina.com

Оригинальные Timex Intrepid, выпущенные в 1995 году, имели корпус диаметром 46 мм. В совместной версии с Dimepiece размер уменьшили до 36 мм — на 10 мм, или примерно на 22%. Blackout Edition сохраняет эти пропорции, но отличается полностью чёрным корпусом и ремешком. Светлый циферблат, скелетонизированные часовая и минутная стрелки и фиолетовые метки создают контраст с тёмным оформлением.

Часы оснащены кварцевым механизмом, подсветкой циферблата INDIGLO и вращающимся безелем для отслеживания прошедшего времени. Корпус имеет толщину 10 мм, а водозащита до 100 м позволяет использовать модель для плавания. Чёрный ремешок изготовлен из нитрильного синтетического каучука NBR и снабжён быстросъёмными креплениями, поэтому его можно менять без инструментов.

Timex Intrepid x Dimepiece Blackout Edition доступна под артикулом TW6A19800. В США цена составляет $269, а в европейском магазине Timex модель выставлена за €259. Предыдущая совместная версия разошлась за несколько дней, сообщила компания. При этом производитель не указал тираж Blackout Edition.

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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1 комментарий

Александр Петров yandex2037452396
Часы прикольные, но размер женский или детский сделали))) 46 мм в первой версии — это намного интереснее)))

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