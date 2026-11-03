Лоферы превратили в балетки: Sperry и Colbo создали обувь с необычным силуэтом

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| Новость | Одежда и аксессуары

Классические лоферы получили силуэт балеток, но сохранили цепкую подошву спортивной обуви. Sperry и нью-йоркский бренд Colbo представили Sirah — модель, которая объединяет эстетику элегантных туфель с мягкой кожаной конструкцией и фирменной технологией сцепления Wave-Siping.

Автор: Sperry/Colbo Источник: hypebeast.com

Необычная форма стала результатом первой совместной разработки брендов с нуля. У Sirah низкий профиль, открытая линия подъёма и нет шнуровки. Обувь выпускается из чёрной мягкой кожи и коричневого нубука. По мере носки материалы должны покрываться естественной патиной, приобретая индивидуальный вид.

При этом внешняя лёгкость не означает отказа от привычных решений Sperry. В модели применили систему Cloud, амортизирующую стельку с пеноматериалом EVA и подошву с волнообразными канавками Wave-Siping. Последние улучшают сцепление с поверхностью — технология, изначально связанная с обувью для парусного спорта.

Sirah поступила в продажу 29 октября 2026 года по цене 225 долларов. Размерная сетка охватывает мужские размеры US 4-13. Это уже четвёртое сотрудничество Sperry и Colbo, но впервые результатом стала не переделка существующей модели, а совершенно новый тип обуви.

Источник: hypebeast

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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