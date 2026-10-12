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Casio начала продавать в США часы Pro Trek PRJB001EX-1, созданные для походов и кемпинга. Модель объединяет обычные стрелки и цифровой экран, но ее главная особенность заключается в конструкции ремешка и защите от случайных нажатий.

Вместо привычного силиконового или металлического браслета здесь используется тканевый ремешок с небольшим карманом. В него можно положить ключи или несколько сложенных купюр. При перевозке часы можно защитить от царапин: ремешок складывается поверх циферблата. Кроме того, предусмотрена возможность закрепить их на карабине и повесить на рюкзак. Таким образом, часы необязательно постоянно носить на запястье.

Отдельное внимание компания уделила защите кнопок. Во время похода их можно случайно задеть рукавом куртки или снаряжением. В новой модели для этого предусмотрен вращающийся безель, который позволяет заблокировать боковые кнопки и при необходимости снова открыть к ним доступ.

Корпус выполнен из биоразлагаемой смолы. Часы получили водозащиту 10 АТМ и рассчитаны на работу при температуре до −10 °C. Масса устройства составляет 51 г. За питание отвечает система солнечной зарядки Tough Solar. При полном заряде часы могут проработать до семи месяцев без дополнительного освещения, а с включенным энергосбережением срок увеличивается до 18 месяцев.

Есть и Bluetooth для связи со смартфоном. Часы поддерживают автоматическую настройку времени для 38 часовых поясов, помогают найти смартфон и позволяют сохранять в приложении отметки с местоположением и временем.

Ранее новинка появилась в Японии, а теперь добралась до американского рынка. Цена составляет 220 долларов США.

Источник: Gizmochina