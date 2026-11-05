Futurewave показала серебряный браслет Arc с вибронапоминанием о перерыве

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Бельгийская студия Futurewave представила концепт Arc — серебряный браслет, который напоминает владельцу о необходимости отвлечься от смартфона с помощью вибрации. Проект показали 30 сентября 2026 года, серийного производства и даты выхода у него пока нет.

Логика работы намеренно простая. Через интерфейс на телефоне пользователь один раз выбирает приложения и задает порог, например 30 минут непрерывного использования. Когда лимит исчерпан, по структуре браслета в запястье проходит короткий импульс, а если человек продолжает смотреть в экран, следует второй такой же сигнал. После этого Arc замолкает и начинает новый интервал.

Автор: Futurewave Источник: insights.futurewave.eu

Никаких блокировок, экранов, звуков и статистики не предусмотрено. Система не хранит историю использования, не требует аккаунта и подписки, а все напоминания передаются только через прикосновение.

Форму Futurewave построила на основе торка — древнего незамкнутого обруча, который носили в железном веке. Округлые сочлененные объемы инженеры и дизайнеры искали не в технических каталогах, а в природе: ориентирами были ребра, птичьи дужки и цепочки семенных коробочек. Застежек и шарниров нет — украшение держится за счет упругости и цельной геометрии, а модель не делится на мужскую и женскую.

Автор: Futurewave Источник: insights.futurewave.eu

Итоговое изделие планируют отливать по выплавляемым моделям из аргентиума, сплава на основе серебра. Форму отрабатывали на 3D-печатных образцах, а промежуточные прототипы делали из нержавеющей стали и титана. Над проектом работали Уго Симон, Пьер Эзон, Жоашен Фроман и сама студия.

Электроника полностью скрыта внутри металла. Вибрацию создает пьезоэлектрический элемент, связь с телефоном обеспечивает микроконтроллер ONiO. zero по Bluetooth Low Energy, а гибкая плата повторяет изгиб браслета. Питание — изогнутый аккумулятор на 25 мА·ч плюс сбор энергии за счет пьезоэффекта. ONiO. zero, по данным производителя, потребляет 22 мкВт на мегагерц и способен запускаться от энергии менее микроватта.

Автор: Futurewave Источник: insights.futurewave.eu

Отдельная ставка — на долговечность украшения. «Прежде всего это украшение, внутри которого один жест, и ничего не сохраняется», — объясняет соучредитель и генеральный директор Futurewave Седрик де Бельфруа. Идея в том, что после отказа электроники серебро остается полноценным браслетом, тогда как умные часы в такой ситуации превращаются в мусор.

Концепт отвечает на вопрос, который студия сформулировала сама: как выглядит объект, принадлежащий одновременно миру роскоши, построенному на постоянстве, и миру технологий, живущему по законам устаревания. Arc — не первое устройство с таким подходом, но одно из немногих, где функции отведена роль гостя, а не хозяина.

Источник: designboom

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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