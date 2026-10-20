Doxa выпустила 50 дайверских часов SUB 200T с розовым циферблатом

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Компания Doxa вместе с американским дилером Exquisite Timepieces выпустила ограниченную серию дайверских часов SUB 200T Afterglow с розовым циферблатом. Тираж составил 50 экземпляров. По замыслу авторов, цвет лучевого циферблата отсылает к вечернему небу над западным побережьем Флориды после заката. В основе лежит модель SUB 200T, которую Doxa представила в 2024 году. У неё корпус из нержавеющей стали в форме подушки диаметром 39 мм, а у SUB 300T он составляет 42,5 мм. Сверху установлен запатентованный вращающийся безель со шкалой времени декомпрессии.

Автор: Doxa Источник: www.gearpatrol.com

Зелёным светящимся составом покрыты все три стрелки, метки часов на циферблате и точка на безеле. Выгравированная шкала глубины на безеле залита розовым лаком. Часы идут с браслетом из нержавеющей стали типа beads of rice, в застёжке есть выдвижное звено для гидрокостюма. Логотипа дилера на часах нет, о совместной работе напоминает изображение Флориды на задней крышке.

Автор: Doxa Источник: www.gearpatrol.com
Автор: Doxa Источник: www.gearpatrol.com

Часы выпустили к открытию часовой выставки WindUp в Нью-Йорке. Стоят они 1990 долларов.

Источник: Gear Patrol

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
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