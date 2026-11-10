Crocs, которую знают по дырявым шлёпкам, выпустила кроссовки для бездорожья

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Бренд Crocs, прославившийся лёгкими сабо с отверстиями, решил выйти за пределы привычной обуви. Компания представила Quick Trail Racer V2 Cordura — закрытые кроссовки с усиленным верхом, высокой посадкой в области щиколотки и подошвой, которая частично закрывает даже носок. По внешнему виду новинка скорее напоминает обувь для походов, чем продукцию, с которой обычно ассоциируют марку.

Вместо привычного открытого дизайна Crocs использовала плотный текстиль с вставками из Cordura с армированным плетением ripstop. Оно помогает ограничивать распространение разрывов ткани. Конструкция типа bootie плотно охватывает ногу, а система быстрой шнуровки с фиксатором позволяет регулировать посадку от щиколотки до носка. Передняя часть дополнительно защищена резиновым покрытием, которое продолжается от подошвы поверх носка.

При этом Crocs не стала отказываться от собственной технологии: промежуточная подошва по-прежнему изготовлена из лёгкого материала Croslite. Снизу установлена прочная резиновая подошва с рельефным протектором. Производитель делает ставку на сочетание небольшого веса, амортизации и более защищённой конструкции для прогулок на природе.

Quick Trail Racer V2 Cordura получила расцветку Black/Carbon и поступила в продажу по цене 119,99 доллара. Для Crocs это примечательный поворот: компания, чья репутация десятилетиями строилась вокруг необычных сабо, всё активнее осваивает сегмент закрытой обуви с более сложной конструкцией.

Источник: crocs