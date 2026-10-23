Certina представила чёрные часы DS Action с яркими акцентами в стиле падела

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Certina представила четыре модели DS Action в чёрном PVD-покрытии с яркими цветными акцентами. Серия вдохновлена падел, и в неё вошли два дайвера DS Action Diver 38mm Powermatic 80 и два кварцевых хронографа DS Action Chrono. Часы уже поступили к дилерам. Бренд с 2021 года спонсирует падел-организации в нескольких странах, среди них Swiss Padel, британский Pro Am Padel Tour и Certina German Padel Tour, а палитра новинок отсылает к динамике этой игры.

Автор: Certina Источник: www.gearpatrol.com

Корпус дайверов диаметром 38 мм выполнен из стали с чёрным PVD, безель керамический. Акценты бирюзового или оранжевого цвета есть на минутной шкале, секундной стрелке и отметках безеля, а ремешок каучуковый, в тон акценту. Люминофор Super-LumiNova белый. Внутри автоматический механизм ETA Powermatic 80 с запасом хода 80 часов и антимагнитной спиралью Nivachron.

Хронографы крупнее: диаметр корпуса 42 мм. Они работают на кварцевом калибре ETA G10.212 Precidrive с термокомпенсацией, который точнее обычного кварца. Одна версия идёт на оранжевом каучуковом ремешке с оранжевыми акцентами, включая люминофор, другая на чёрном ремешке со светло-голубыми акцентами и такой же подсветкой.

Автор: Certina Источник: www.gearpatrol.com

Все четыре модели получили систему DS Concept Extreme Shock Resistance. По словам производителя, механизм защищают усиленная задняя крышка, ввинчиваемый держатель и уплотнение опоры циферблата. Водозащита составляет 300 м.

Дайвер стоит 865 швейцарских франков, а хронограф обойдётся в 595.

Источник: Gear Patrol

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