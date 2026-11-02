Casio вывела на рынок G-Shock Mudman в расцветке китоглава

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Casio вывела на рынок специальную версию часов G-Shock Mudman GW-9503KJ-2, созданную совместно с экологической организацией Earthwatch Japan. Расцветку подобрали по китоглаву, крупной болотной птице Восточной и Центральной Африки, которую Международный союз охраны природы относит к уязвимым видам. Корпус и ремешок серо-голубые, стальной безель получил ионное покрытие под цвет корпуса. Золотистые элементы на циферблате и на крупной передней кнопке отсылают к окрасу массивного клюва птицы.

Автор: Casio Источник: casioblog.com

Бежевый держатель ремешка украшает логотип Earthwatch Japan, а на самом ремешке напечатаны название организации и слоган Change the World. Yourself. Тот же логотип появляется на дисплее при включении подсветки. Часы поставляются в упаковке из переработанной бумаги, а часть выручки Casio направит на поддержку проектов Earthwatch Japan.

Автор: Casio Источник: casioblog.com
Автор: Casio Источник: casioblog.com
Автор: Casio Источник: casioblog.com

По данным компании, в часах есть солнечная зарядка Tough Solar, радиосинхронизация времени Multiband 6 и тройной датчик с компасом, барометром и термометром. Для защиты модуля заявлена конструкция Carbon Core Guard, а также стойкость к грязи и ударам и водонепроницаемость до 200 метров. В Японии за новинку просят 64 900 иен (~$410).

Источник: NotebookCheck

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
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