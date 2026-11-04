Casio показала металлическое кольцо-часы с дисплеем и секундомером

Casio выпустила CRW-002 — цифровые часы, выполненные в виде кольца из металла. Новинка повторяет облик модели A168 1995 года и поступит в продажу в ноябре 2026 года в серебряном и золотом исполнении за 135 и 155 долларов (около 11 000 и 12 700 рублей).

Это уже второе кольцо-часы в линейке: первая модель CRW-001 вышла в декабре 2024 года в полностью металлическом корпусе с регулируемым ремешком и быстро распродавалась при каждом поступлении. Новая версия построена иначе — вместо ремешка цельный обод, а оформление циферблата и браслета перенесено с A168 вплоть до надписей и фактуры.

Корпус и обод изготовлены методом литья металла под давлением (MIM), что позволило воспроизвести мелкие детали формы. Стекло минеральное, дисплей шестизначный на жидких кристаллах, на боковой стороне три кнопки. Матовое покрытие обода контрастирует с более гладкой поверхностью корпуса.

Внутри стоит кварцевый модуль 3595 с точностью хода +-30 секунд в месяц. Помимо времени и секундомера с точностью до сотой доли секунды и 60-минутным счетчиком, есть второе время, автокалендарь с поправкой на 28 февраля и переключение 12- и 24-часового формата. Подсветка светодиодная, белая, с режимом импульсного свечения в заданное время или в начале каждого часа. Питание обеспечивает батарейка на два года, замена возможна в сервисном центре.

Габариты корпуса — 25,2 x 18,2 x 6,2 мм, масса около 15 г. Кольцо выпускается одного размера: 22-й японский (внутренний диаметр 20 мм), что соответствует примерно 10,5 по американской шкале. В комплект входят два регулировочных вкладыша на 19-й и 16-й размеры, поэтому посадку можно подогнать под более тонкий палец.

Защита от воды заявлена на уровне бытовой, то есть мытье рук устройство переживет, но плавать в нем не стоит. В Японии продажи идут через онлайн-лотерею: заявки открылись 2 ноября и закрываются 6 ноября. Там серебряная модель CRW-002D-1AJR стоит 19 800 иен, золотая CRW-002G-9AJR — 22 000 иен с учетом налога.

В США новинка появится в отдельных магазинах, на casio.com и в фирменном магазине G-SHOCK в Сохо. Для Великобритании цены и продавцы пока не объявлены, компания отмечает, что доступность зависит от страны.

Источник: IT Home