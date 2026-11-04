Casio показала металлическое кольцо-часы с дисплеем и секундомером

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Одежда и аксессуары

Casio выпустила CRW-002 — цифровые часы, выполненные в виде кольца из металла. Новинка повторяет облик модели A168 1995 года и поступит в продажу в ноябре 2026 года в серебряном и золотом исполнении за 135 и 155 долларов (около 11 000 и 12 700 рублей).

Это уже второе кольцо-часы в линейке: первая модель CRW-001 вышла в декабре 2024 года в полностью металлическом корпусе с регулируемым ремешком и быстро распродавалась при каждом поступлении. Новая версия построена иначе — вместо ремешка цельный обод, а оформление циферблата и браслета перенесено с A168 вплоть до надписей и фактуры.

Автор: Casio Источник: www.casio.com

Корпус и обод изготовлены методом литья металла под давлением (MIM), что позволило воспроизвести мелкие детали формы. Стекло минеральное, дисплей шестизначный на жидких кристаллах, на боковой стороне три кнопки. Матовое покрытие обода контрастирует с более гладкой поверхностью корпуса.

Внутри стоит кварцевый модуль 3595 с точностью хода +-30 секунд в месяц. Помимо времени и секундомера с точностью до сотой доли секунды и 60-минутным счетчиком, есть второе время, автокалендарь с поправкой на 28 февраля и переключение 12- и 24-часового формата. Подсветка светодиодная, белая, с режимом импульсного свечения в заданное время или в начале каждого часа. Питание обеспечивает батарейка на два года, замена возможна в сервисном центре.

Автор: Casio Источник: www.casio.com

Габариты корпуса — 25,2 x 18,2 x 6,2 мм, масса около 15 г. Кольцо выпускается одного размера: 22-й японский (внутренний диаметр 20 мм), что соответствует примерно 10,5 по американской шкале. В комплект входят два регулировочных вкладыша на 19-й и 16-й размеры, поэтому посадку можно подогнать под более тонкий палец.

Защита от воды заявлена на уровне бытовой, то есть мытье рук устройство переживет, но плавать в нем не стоит. В Японии продажи идут через онлайн-лотерею: заявки открылись 2 ноября и закрываются 6 ноября. Там серебряная модель CRW-002D-1AJR стоит 19 800 иен, золотая CRW-002G-9AJR — 22 000 иен с учетом налога.

Автор: Casio Источник: www.casio.com

В США новинка появится в отдельных магазинах, на casio.com и в фирменном магазине G-SHOCK в Сохо. Для Великобритании цены и продавцы пока не объявлены, компания отмечает, что доступность зависит от страны.

Источник: IT Home

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 174 0
Автор SSS_R Рейтинг +248.70
Блог Одежда и аксессуары 183 1568 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Студийный тракт в переносном корпусе: как «Весна-207» обошла японцев, но застряла в наводках

В IV квартале 1982 года Запорожский электромашиностроительный завод «Искра» начал промышленный выпуск портативного кассетного магнитофона «Весна-207-стерео». Корпус аппарата обладал габаритами...

Матрица реальна? ИИ случайно создал структуру пространства-времени в своей памяти

В современной физике пространство и время объединены в единую четырехмерную структуру — пространство-время. Ее геометрические свойства определяют, как движутся тела, как течет время в...

Почему Москву назвали Москвой и при чём здесь древнее письмо, найденное в Новгороде

Название Москвы настолько привычно, что о его происхождении редко задумываешься. Между тем этим вопросом занимались несколько поколений историков и лингвистов. Одни связывали его с болотами и сырой...

Почему на советских радиоприёмниках писали Лондон, Париж и Берлин

На старых советских радиоприёмниках можно заметить необычную деталь. За стеклом, рядом с цифрами и обозначениями диапазонов, расположены названия городов. Москва, Ленинград, Прага, Варшава, Берлин,...

Больше ёмкость, выше ток. Батарейка больше не нужна. Обзор аккумулятора «Крона» c USB-зарядкой

Зачем разоряться на батарейках, когда есть аккумулятор? Это справедливо и для старого доброго формата «Кроны», где встроенный литиевый аккумулятор позволил увеличить ёмкость и токоотдачу. А USB-C...

Почему в пустыне Атакама расцвели растения? Разбираем особенности природного явления

Пустыня Атакама считается одной из самых засушливых территорий планеты. Она состоит из скал, каменистых склонов и обширных пространств, где дождей не бывает годами. Однако в 2026 году пейзаж...