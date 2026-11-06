22 механических узла под ногами: Nike готовит необычную версию Mind 002

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Nike готовит к продаже новую версию кроссовок Mind 002 Flyknit, в подошву которых встроены 22 подвижных элемента для стимуляции чувствительных зон стопы. Модель в чёрно-серой расцветке Black/Anthracite/Dark Smoke Grey поступит в продажу 10 ноября 2026 года. Цена составит $145.

В основе конструкции лежит технология Nike Mind, разработанная внутренним подразделением Mind Science Department. При ходьбе 22 округлых элемента на подошве перемещаются вверх и вниз, оказывая давление на определённые участки стопы. По данным Nike, такая механическая стимуляция активирует сенсорные области мозга и помогает человеку лучше ощущать окружающую обстановку.

Для работы механизма инженеры предусмотрели эластичную ткань под стелькой. Она позволяет элементам свободно перемещаться, не создавая жёсткого контакта со стопой. За амортизацию отвечает мягкая пенная промежуточная подошва. Верх выполнен из материала Flyknit с перфорацией для вентиляции. В новой версии преобладают чёрный и графитовый оттенки.

Продажи Nike Mind 002 Flyknit с артикулом IR2176-002 начнутся 10 ноября через платформу SNKRS. Рекомендованная цена в США — $145. Nike позиционирует модель как повседневную обувь, сочетающую амортизацию с технологией сенсорной стимуляции стопы.

Источник: hypebeast