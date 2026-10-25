Ставка на мониторы: LG Display прогнозирует рост поставок OLED-панелей благодаря геймерам

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Южнокорейская компания LG Display прогнозирует уверенный рост своего бизнеса по производству крупных OLED-панелей вплоть до 2027 года. Главным драйвером этого подъема станут дисплеи для мониторов, спрос на которые увеличивается на фоне стагнации мирового рынка телевизоров.

Во время телеконференции по итогам третьего квартала представители компании заявили, что в 2026 году объем поставок больших OLED-панелей вырастет примерно на 20% в годовом исчислении, вплотную приблизившись к отметке в 7 миллионов единиц. При этом доля мониторов в общем объеме поставок достигнет 20%, что заметно превысит показатели 2025 года.

Главной причиной таких изменений стал массовый переход индустрии геймерских мониторов с традиционных ЖК-матриц на OLED-экраны. Высокая контрастность и минимальное время отклика делают эту технологию идеальной для премиального сегмента, где требуются высокая частота обновления и безупречное качество изображения. В ответ на эту тенденцию LG Display намерена активно расширять линейку игровых решений на базе технологии WOLED. Что касается телевизионного сегмента, компания планирует повышать привлекательность премиальных продуктов, параллельно расширяя ассортимент панелей по конкурентоспособным ценам.

Растущий спрос уже привел к увеличению загрузки действующих предприятий компании. Чтобы удовлетворить потребности рынка, LG Display планирует расконсервировать простаивающие производственные мощности.

Источник: thelec.net