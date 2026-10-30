NVIDIA готовится к релизу RTX 5080 24 ГБ на фоне цен выше $2000

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Американский чипмейкер NVIDIA ускоряет график релиза графических ускорителей серии Blackwell. По данным отраслевых источников Board Channels, выход версии GeForce RTX 5080 с 24 ГБ памяти намечен на декабрь 2026 или январь 2027 года. При этом поставки базовых моделей с 16 ГБ и урезанных RTX 5090D V2 для китайского рынка будут прекращены. Текущих запасов вендорам хватит примерно на 60 дней, а розничная стоимость 16-гигабайтных вариантов уже пробила отметку $2000 при заявленной производителем базе в $999.

Автор: XD7006, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons Источник: commons.wikimedia.org

Главный технический вопрос сейчас заключается в архитектуре новинки. Индустрия обсуждает, получит ли видеокарта усиленный кристалл GB203-450 (фигурировавший в слухах о версии SUPER) с пропускной способностью 1024 ГБ/с и выросшим до 415 Вт теплопакетом, или же это будет базовая версия исключительно с увеличенным объемом видеобуфера. Во втором случае разница в производительности окажется минимальной, несмотря на существенно возросшую цену из-за дороговизны модулей GDDR7.

ХАРАКТЕРИСТИКА RTX 5080 SUPER (СЛУХИ) RTX 5080
Кристалл (GPU) GB203-450 GB203-400
Частота ядра Повышенная (по слухам) Стандартная
Видеопамять 24 ГБ GDDR7 16 ГБ GDDR7
Шина памяти 256-бит 256-бит
Скорость памяти 32 Гбит/с 30 Гбит/с
Пропускная способность 1024 ГБ/с 960 ГБ/с
Энергопотребление (TBP) 415 Вт 360 Вт

Смещение фокуса продиктовано глобальным дефицитом полупроводников. Ведущие производители памяти (SK Hynix, Samsung, Micron) прогнозируют нехватку DRAM-компонентов вплоть до 2030 года. Одновременно китайские ИИ-компании массово скупают доступные старшие видеокарты с большим объемом памяти для локального обучения генеративных моделей, формируя вакуум в потребительской рознице.

Удастся ли альтернативным решениям от AMD (RDNA 5) или Intel перехватить освободившуюся нишу домашнего гейминга — покажет реакция рынка в начале 2027 года.

Источник: Wccftech / WCCF

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