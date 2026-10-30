NVIDIA готовится к релизу RTX 5080 24 ГБ на фоне цен выше $2000
Американский чипмейкер NVIDIA ускоряет график релиза графических ускорителей серии Blackwell. По данным отраслевых источников Board Channels, выход версии GeForce RTX 5080 с 24 ГБ памяти намечен на декабрь 2026 или январь 2027 года. При этом поставки базовых моделей с 16 ГБ и урезанных RTX 5090D V2 для китайского рынка будут прекращены. Текущих запасов вендорам хватит примерно на 60 дней, а розничная стоимость 16-гигабайтных вариантов уже пробила отметку $2000 при заявленной производителем базе в $999.
Главный технический вопрос сейчас заключается в архитектуре новинки. Индустрия обсуждает, получит ли видеокарта усиленный кристалл GB203-450 (фигурировавший в слухах о версии SUPER) с пропускной способностью 1024 ГБ/с и выросшим до 415 Вт теплопакетом, или же это будет базовая версия исключительно с увеличенным объемом видеобуфера. Во втором случае разница в производительности окажется минимальной, несмотря на существенно возросшую цену из-за дороговизны модулей GDDR7.
|ХАРАКТЕРИСТИКА
|RTX 5080 SUPER (СЛУХИ)
|RTX 5080
|Кристалл (GPU)
|GB203-450
|GB203-400
|Частота ядра
|Повышенная (по слухам)
|Стандартная
|Видеопамять
|24 ГБ GDDR7
|16 ГБ GDDR7
|Шина памяти
|256-бит
|256-бит
|Скорость памяти
|32 Гбит/с
|30 Гбит/с
|Пропускная способность
|1024 ГБ/с
|960 ГБ/с
|Энергопотребление (TBP)
|415 Вт
|360 Вт
Смещение фокуса продиктовано глобальным дефицитом полупроводников. Ведущие производители памяти (SK Hynix, Samsung, Micron) прогнозируют нехватку DRAM-компонентов вплоть до 2030 года. Одновременно китайские ИИ-компании массово скупают доступные старшие видеокарты с большим объемом памяти для локального обучения генеративных моделей, формируя вакуум в потребительской рознице.
Удастся ли альтернативным решениям от AMD (RDNA 5) или Intel перехватить освободившуюся нишу домашнего гейминга — покажет реакция рынка в начале 2027 года.
Источник: Wccftech / WCCF
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