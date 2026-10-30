Впервые в мире: 3D‑принтер переключает печатающие головки прямо на ходу 

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | 3D-печать

Авторы разработки — учащиеся четвёртого курса РТУ МИРЭА под началом А. Лима. Разработка проходила в соответствии с проектом «Стартап как диплом». В прессе прямо заявляют: это первый в мире 3D-принтер с автосменой головок.

Автор: Fizpaket Источник: commons.wikimedia.org

В чём суть? Обычно, чтобы сменить материал (например, перейти с гибкого TPU на жёсткий ABS), приходится останавливать печать, вручную менять экструдер и заново калибровать устройство. Новая система решает эту задачу: принтер сам переключается между головками прямо в процессе работы — без остановки и ручной замены. Разработчики заложили возможность работы с 5-ю типами пластмассы: PLA, PETG, ABS, TPU и HIPS. Это позволяет адаптировать свойства готовой детали под ту или иную задачу — добиться нужной жёсткости, ударопрочности или эластичности.

Блочная конструкция позволяет дополнять конструкцию нужным оснащением под новые задачи. Разработчики уверены: решение будет особенно востребовано там, где приобретение ряда узкоспециализированных устройств экономически невыгодна: на малых производствах, в исследовательских учреждениях и лабораториях ВУЗов

Источник: Первый технический

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 223 0
Автор mn-sr Рейтинг +3.80
Блог 3D-печать 189 464 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему механические клавиатуры — это прошлый век и за каким форматом будущее

Еще несколько лет назад механическая клавиатура считалась практически обязательным атрибутом игрового компьютера. Разнообразие переключателей, приятный звук нажатий, возможность подобрать усилие и...

Почему нельзя оставлять зарядное устройство от смартфона в розетке: скрытые риски, о которых многие забывают

Зарядка смартфона давно стала привычной частью домашнего быта. Телефон поставили на ночь, утром отключили кабель, а сам адаптер так и остался в розетке. Через несколько часов к нему снова подключат...

Почему у старых телефонов на спинке был ещё один разъём и как он выручал в начале 2000-х

В моей небольшой коллекции телефонов есть несколько экземпляров из первой половины 2000-х. Парочка из них (Siemens C72 и Alcatel One Touch 331) оснащена загадочным разъёмом, который располагается...

✦ ИИ  Как рассчитать вязкость смеси моторных масел. Метод Рефутаса

Допустим, у нас есть два моторных масла с разной кинематической вязкостью. Что получится, если смешать их в равных пропорциях? Можно ли заранее оценить вязкость полученной смеси? А если нужно...

Сводный обзор 17 мини-ПК на похожих платформах: почему они такие разные?

Одинаковые процессоры, разные результаты: я протестировал 17 мини-ПК на похожих платформах и выяснил, почему одни греются до 90 °C, а другие остаются холодными и тихими