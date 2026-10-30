Впервые в мире: 3D‑принтер переключает печатающие головки прямо на ходу 

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Авторы разработки — учащиеся четвёртого курса РТУ МИРЭА под началом А. Лима. Разработка проходила в соответствии с проектом «Стартап как диплом». В прессе прямо заявляют: это первый в мире 3D-принтер с автосменой головок.

В чём суть? Обычно, чтобы сменить материал (например, перейти с гибкого TPU на жёсткий ABS), приходится останавливать печать, вручную менять экструдер и заново калибровать устройство. Новая система решает эту задачу: принтер сам переключается между головками прямо в процессе работы — без остановки и ручной замены. Разработчики заложили возможность работы с 5-ю типами пластмассы: PLA, PETG, ABS, TPU и HIPS. Это позволяет адаптировать свойства готовой детали под ту или иную задачу — добиться нужной жёсткости, ударопрочности или эластичности.

Блочная конструкция позволяет дополнять конструкцию нужным оснащением под новые задачи. Разработчики уверены: решение будет особенно востребовано там, где приобретение ряда узкоспециализированных устройств экономически невыгодна: на малых производствах, в исследовательских учреждениях и лабораториях ВУЗов

Источник: Первый технический