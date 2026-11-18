Honor и гастропроект «Горбуфет Шашлычная» запустили акцию: с 18 по 30 ноября в заведении на Кутузовском проспекте, 36А работает зона краш-теста. Любой посетитель может взять Honor X9e Pro (обзор) вместо молотка и забить им настоящий гвоздь. Самым смелым участникам обещают подарки, но какие именно, не уточняется.

К запуску выпустили лимитированную серию из восьми арт-постеров в стилистике советского плаката. На них изображены промышленные альпинисты, сварщики, механики, моряки и рыбаки, которые вместо инструментов держат в руках X9e Pro. Сюжеты обыгрывают заявленную выносливость смартфона: он выдерживает удары, ледяную воду и мороз и долго работает без подзарядки. Постер в тубусе дарят тем, кто закажет сет «Обед рабочего»: домашнюю котлету, макароны с сыром, маринованные томаты и компот.

Раньше смартфон погружали на глубину до 15,5 м в Баренцевом море и оставляли на девять дней на вершине Эльбруса. У Honor X9e Pro аккумулятор на 11 000 мА·ч и защита от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K. Производитель заявляет, что смартфон выдерживает падения с высоты до 3 м. В России модель продаётся с 15 октября.