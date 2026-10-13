Honor X9e Pro девять дней пролежал на вершине Эльбруса: на морозе смартфон снимал видео больше 7 часов ⁠ 3

Honor проверила смартфон X9e Pro на западной вершине Эльбруса высотой 5642 м. Альпинистка Алина Пекова оставила там два аппарата с включённым авиарежимом: один снимал видео без перерыва, второй — таймлапс. Забрать смартфоны удалось только через девять дней. Видеозапись длилась 7 часов 23 минуты 48 секунд, таймлапс — 9 часов 19 минут 18 секунд.

Все девять дней МЧС не пускало людей на гору из-за непогоды. Сообщается, что ночью на вершине температура опускалась до −35 °C, а ветер дул со скоростью до 91 км/ч. При повторном подъёме оба смартфона были полностью покрыты льдом. Их ненадолго зарядили от пауэрбанка прямо на вершине, после чего они включились и записи стало возможно посмотреть.

Пекова в июне 2026 года попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, поднявшаяся на все 14 восьмитысячников.

В Honor X9e Pro стоит кремний-углеродный аккумулятор четвёртого поколения на 11 000 мА·ч. В обычных условиях производитель обещает до трёх дней активного использования. Ранее смартфон протестировали погружением на глубину до 15,5 м в Баренцевом море. В России Honor X9e Pro поступит в продажу 15 октября.