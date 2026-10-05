Honor X9e Pro уже тестируют в России: смартфон проверили погружением на 15 метров в Баренцевом море

Ещё до старта продаж смартфон Honor X9e Pro попал к дайверам, и они испытали его погружением в Баренцевом море. Команда ныряльщиков два дня снимала на X9e Pro фото и видео у Кольского полуострова и опускала три смартфона на глубину до 15,5 м. Сообщается, что все три смартфона остались полностью рабочими.

Кадр из видео Источник изображения: Honor

Вода была солёной, с температурой не выше 7 °C. В первый день фридайверы ныряли на глубину до 13 м у кладбища затопленных кораблей возле заброшенного посёлка Ретинское. Во второй день аквалангисты снимали подводный мир в районе Титовки. Глубина отдельных погружений составляла от 2,5 до 15,5 м, длительность — от 2 до 15 минут. Всего смартфоны провели под водой больше 7 часов. После выхода на поверхность их ополаскивали пресной водой.

Honor заявляет, что корпус X9e Pro разделён на отсеки: если вода попадёт в один из них, дальше она не пойдёт — а также что дополнительно улучшена герметизация внешнего контура.

Для съёмки под водой в смартфоне есть отдельный режим «Под водой». После погружения экран блокируется, чтобы не было случайных нажатий, а фото и видео снимаются клавишами громкости. Так смартфоном можно управлять и в перчатках. В этом режиме используется свой профиль цветокоррекции. После выхода на поверхность динамики автоматически очищаются от воды.

Начало продаж Honor X9e Pro ожидается 15 октября. Цена пока неизвестна.