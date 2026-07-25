65 минут за 150 секунд. Весь полёт и эффектное приводнение Starship показали в коротком видео

В Сети опубликовали ускоренную запись испытательного полета Starship продолжительностью 150 секунд, в которой уместился весь испытательный полет Starship, состоявшийся 25 июля 2026 года.

Кадр SpaceX/cb_doge

Видео, снятое бортовыми камерами, показывает полную последовательность событий — от отрыва ракеты от стартовой площадки в Бока-Чика до мягкого приводнения корабля в Индийском океане. В реальности этот полет занял чуть более часа — около 65 минут.

На записи можно увидеть стремительный набор высоты с яркими факелами двигателей, разделение ступеней, кадры из космоса с борта Ship 40, раскаленную плазму во время входа в атмосферу и заключительный этап снижения перед приводнением.

Напомним, во время испытательного полёта Flight 13 корабль Starship успешно выполнил управляемое приводнение в Индийском океане и впервые сохранил целостность после возвращения.

Ранее Илон Маск высоко оценил последнюю версию теплозащитного покрытия Starship, заявив, что корабль «выглядит великолепно». Кроме того, он объяснил, почему для корабля выбрали нержавеющую сталь.

А инженер SpaceX Майкл Николлс, работающий над проектами Starlink и искусственного интеллекта, сообщил об успешном завершении важного этапа проверки всех 20 спутников Starlink V3.