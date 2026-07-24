Новейшая модель Grok 4.5 Илона Маска теперь доступна на всех платформах, включая смартфоны с iOS и Android

Grok 4.5 можно использовать на официальном сайте grok.com, в X, а также в мобильных приложениях

Компания xAI объявила о доступности Grok 4.5 — новой версии своей самой мощной языковой модели — на всех платформах. Grok 4.5 можно использовать на официальном сайте grok.com, внутри социальной сети X, а также в мобильных приложениях для iOS и Android.

В новой версии разработчики улучшили понимание пользовательских запросов, обработку продолжительных разговоров и качество ответов. Grok 4.5 получил более быстрый механизм рассуждения, что должно помочь ему эффективнее справляться со сложными вопросами и задачами, требующими анализа большого объёма информации.

Изображение Grok

Кроме обычного общения, модель получила расширенные практические возможности. Grok 4.5 теперь можно использовать вместе с Microsoft Outlook. Данная интеграция позволяет искусственному интеллекту работать непосредственно с электронной почтой.

На днях компания xAI представила Grok для Excel — новую интеграцию, которая позволяет использовать возможности модели Grok 4.5 непосредственно в электронных таблицах.

Grok — это продвинутый ИИ-ассистент от компании xAI Илона Маска, отличающийся от аналогов (таких как ChatGPT) доступом к данным из соцсети X (Twitter) в реальном времени, меньшим количеством цензуры и фирменным бунтарским чувством юмора.

После выхода Grok 4.5 пользователи начали публиковать примеры проектов, созданных с помощью новой ИИ-модели. Илон Маск (Elon Musk) предлагает опробовать новую модель, чтобы убедиться в ее возможностях.

Илон Маск сообщил, что языковая модель Grok 4.5 заняла первое место в рейтинге Long-Horizon Terminal-Bench по итогам июля 2026 года.