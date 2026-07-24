Недорогой Samsung Galaxy A56 получил свежайшее июльское обновление One UI

Обновление основано на оболочке One UI 8.5

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Samsung выпустила июльское обновление программного обеспечения на базе One UI 8.5 для недорогого смартфона Galaxy A56. Прошивка получила номера сборок 566SKSS8CZG2/A566SSKC8CZG2/A566SKSS8CZG2.

Обновление основано на оболочке One UI 8.5 и включает июльский пакет безопасности Android. Помимо устранения уязвимостей, оно должно повысить стабильность работы устройств и исправить выявленные ошибки.

Изображение Grok

Пока обновление распространяется только в Южной Корее, однако в ближайшее время Samsung, как ожидается, расширит его доступность и на другие регионы.

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