Недорогой Samsung Galaxy A56 получил свежайшее июльское обновление One UI
Обновление основано на оболочке One UI 8.5
Samsung выпустила июльское обновление программного обеспечения на базе One UI 8.5 для недорогого смартфона Galaxy A56. Прошивка получила номера сборок 566SKSS8CZG2/A566SSKC8CZG2/A566SKSS8CZG2.
Обновление основано на оболочке One UI 8.5 и включает июльский пакет безопасности Android. Помимо устранения уязвимостей, оно должно повысить стабильность работы устройств и исправить выявленные ошибки.
Пока обновление распространяется только в Южной Корее, однако в ближайшее время Samsung, как ожидается, расширит его доступность и на другие регионы.
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