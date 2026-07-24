Большая утечка: смартфоны Google Pixel 11 и Pixel 11 Pro показали во всех вариантах перед анонсом

До запуска серии Pixel 11 от Google осталось всего несколько недель , и к настоящему моменту почти вся информация о предстоящей линейке уже просочилась в сеть. Новая утечка раскрыла полную цветовую гамму Pixel 11, Pixel 11 Pro и Pixel 11 Pro XL .

Последние рендеры, опубликованные MyMobiles в сотрудничестве с OnLeaks, показывают, что телефоны Pixel 11 и Pixel 11 Pro будут предлагаться в четырех цветовых вариантах.

Рендер MyMobiles/OnLeaks

Сообщается, что стандартная версия Pixel 11 будет доступна в цветах Fuchsia, Light Sterling, Moss и Midnight Haze. Fuchsia, по всей видимости, представляет собой яркий розовый оттенок, что делает её самым смелым цветовым вариантом в линейке.

Между тем, по слухам, Pixel 11 Pro и Pixel 11 Pro XL будут выпущены в расцветках Dune, Light Fog, Midnight Haze и Pine.

Рендер MyMobiles/OnLeaks

Варианты Dune и Pine смартфонов Pixel 11 Pro и Pixel 11 Pro XL, судя по всему, имеют глянцевые рамки, подобранные по цвету. Модель Dune имеет рамку цвета шампанского, а вариант Pine — полированную золотую рамку.

Компания Google планирует представить линейку Pixel 11, включая Pixel 11 Pro Fold, на мероприятии Made by Google 12 августа. Ожидается, что новые телефоны будут работать на новом 2-нм чипсете Tensor G6, оснащены тройной задней камерой и новой светодиодной системой уведомлений Pixel Glow на задней панели.

Рендер MyMobiles/OnLeaks

По предварительным оценкам, стандартные модели Pixel 11 и Pixel 11 Pro будут оснащены 6,3-дюймовыми дисплеями, а Pixel 11 Pro XL, как ожидается, получит более крупный 6,8-дюймовый экран.