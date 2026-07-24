Samsung наглядно показала Apple, зачем нужны такие смартфоны — Samsung Galaxy Z Fold 8 сравнили с iPhone 17 Pro Max

Galaxy Z Fold 8 делает ставку на большой экран, пока Apple готовит свой первый складной iPhone

Инсайдер Ice Universe опубликовал сравнительное видео iPhone 17 Pro Max и складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 8, показав главное преимущество формата Fold.

В разложенном состоянии устройство получает значительно большую площадь экрана, что удобнее для просмотра видео, работы сразу с несколькими приложениями и потребления контента. Очень наглядной разница становится при поиске картинок, которые отображаются в четыре столбца на Samsung Galaxy Z Fold 8 и в два на iPhone 17 Pro Max. При этом Samsung Galaxy Z Fold 8 оказался гораздо легче.

Фото Ice Universe

Напомним, Apple готовится выйти на этот рынок со своим первым смартфоном в формате «книжки». По слухам, складной iPhone получит внутренний экран диагональю около 7,8 дюйма, а стоимость устройства может превысить $2000.

Ранее появились сведения, что компания Foxconn, выбранная Apple в качестве производственного партнера для iPhone Ultra, столкнулась с некоторыми проблемами и вносит последние корректировки в производственный процесс.

Фото Ice Universe

Фото Ice Universe

Ранее Ice Universe, который одним из первых протестировал новый смартфон Galaxy Z Fold 8, рассказал об изменениях в экране.